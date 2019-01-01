إنجازات لوشيسكو مع باوك والهلال تقوده للقب أفضل مدرب في رومانيا 2019

المدرب الروماني حظي بعام رائع

توج رازفان لوشيسكو عامه الممتاز في 2019 باختياره أفضل مدرب في رومانيا للعام الجاري، ذلك بعد إنجازاته مع فريقي باوك اليوناني والهلال السعودي.

المدرب الروماني بدأ العام بإنجاز الفوز بالثنائية المحلية في اليونان، إذ تُوج مع باوك بلقب الدوري اليوناني وكأس اليونان خلال موسم 2018-2019 قبل أن يبدأ مشواره مع الهلال في السعودية.

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وواصل لوشيسكو نجاحه الرائع بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا مع الهلال السعودي بعد التغلب على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة إجمالية 3-0 في النهائي، بالفوز ذهابًا في الرياض 1-0 وإيابًا في سايتاما بهدفين دون رد.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة من 9 مباريات، وتأهل الفريق لدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين مما يجعله موسمًا يُبشر بنجاح كبير للوشيسكو.

هذه الإنجازات قادت المدرب للفوز بلقب أفضل مدرب في رومانيا لعام 2019 خلال الحفل الذي أقيم أمس لتوزيع جوائز الكرة الرومانية للعام الجاري، وقد تُوج مدرب الهلال السابق ميريل رادوي بجائزة إنجاز العام بعد نجاحه في قيادة منتخب رومانيا تحت 21 عامًا للمربع الذهبي في بطولة أمم أوروبا للشباب.

وسيلعب لوشيسكو قبل نهاية العام في كأس العالم للأندية رفقة الهلال، والتي ستقام في قطر بدءً من 11 ديسمبر الجاري.