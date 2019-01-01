فيديو | سالم الدوسري لجماهير الهلال: لم نُخيب ظنكم

الفريق وصل الرياض اليوم الإثنين بعد تتويجه باللقب القاري الثمين

وصل فريق الهلال السعودية مساء اليوم الإثنين على متن طائرة خاصة أقلته من اليابان بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراورا ريدز الياباني.

الهلال تُوج باللقب القاري الثمين بعد محاولتين فاشلتين خسر خلالهما المباراة النهائية عامي 2014 و2017، وقد تُوج الفريق السعودي باللقب بنتيجة إجمالية 3-0 بعد انتصاره ذهابًا على ملعب جامعة الملك سعود بهدف أندريه كاريلو وإيابًا على ملعب سايتاما 2002 بهدفي سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس.

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واحتشدت جماهير الموج الأزرق في الدرعية لتحتفل بنجوم الهلال الذين حققوا اللقب الثمين ويستعدون للمشاركة في كأس العالم للأندية في قطر خلال ديسمبر القادم.

ومُنحت الفرصة للاعبي الفريق للحديث مع الجماهير، وقد أكد سالم الدوسري خلال كلمته أن ثقة الجماهير بهم كانت الدافع الأكبر لهم للفوز باللقب والعودة بالكأس الغالية.

مضيفًا "ألف مبروك لكم جماهير الهلال هذا اللقب الثمين، وقوفكم معنا وثقتكم بنا ساعدتنا للفوز بدوري أبطال آسيا، لم نخيب ظنكم وعُدنا بالكأس كما وعدناكم".

وسيبدأ الهلال مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في ربع النهائي، وفي حال انتصاره سيواجه ليفربول المتوج بدوري أبطال أوروبا.

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