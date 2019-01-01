فيديو | جمهور الهلال يهتف لبطل دوري أبطال آسيا "العالمية سهلة عليه"

الفريق وصل الرياض اليوم الإثنين بعد تتويجه باللقب القاري الثمين

وصلت بعثة الهلال العاصمة السعودية الرياض قادمة من اليابان على متن طائرة خاصة بعد نجاح الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراورا ريدز الياباني.

الهلال تُوج باللقب القاري الثمين بعد محاولتين فاشلتين خسر خلالهما المباراة النهائية عامي 2014 و2017، وقد تُوج الفريق السعودي باللقب بنتيجة إجمالية 3-0 بعد انتصاره ذهابًا في الرياض 1-0 وإيابًا في سايتاما 2-0.

استقبال حافل لبعثة الهلال بعد الوصول إلى الرياض

وانتظرت جماهير الهلال خروج اللاعبين من المطار وحرصت على استقبالهم وتحيتهم في الشوارع وميدان الدرعية حيث أقامت هيئة الرياضة العامة السعودية حفل استقبال خاص للزعيم السعودي.

جماهير الزعيم التي تواجدت بقوة في ميدان الدرعية بالرياض هتفت بقوة قائلة "العالمية سهلة عليه" بعد نجاح الهلال في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا وتأهله للمشاركة لأول مرة في كأس العالم للأندية التي ستُقام في قطر خلال ديسمبر القادم.

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