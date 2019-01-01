فيديو | سلمان الفرج: نحن هنا وكأس أبطال آسيا معنا، جمهور الهلال يستحق هذا الإنجاز

الفريق وصل الرياض اليوم الإثنين بعد تتويجه باللقب القاري الثمين

يُواصل نجوم الهلال الاحتفال مع جماهيرهم في ميدان الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض بعد عودتهم من اليابان متوجين بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراورا ريدز الياباني.

الهلال تُوج باللقب القاري الثمين بعد محاولتين فاشلتين خسر خلالهما المباراة النهائية عامي 2014 و2017، وقد تُوج الفريق السعودي باللقب بنتيجة إجمالية 3-0 بعد انتصاره ذهابًا في الرياض 1-0 وإيابًا في سايتاما 2-0.

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واحتشدت جماهير الموج الأزرق في الدرعية لتحتفل بنجوم الهلال الذين حققوا اللقب الثمين ويستعدون للمشاركة في كأس العالم للأندية في قطر خلال ديسمبر القادم، إذ سيواحه الفريق السعودي الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في افتتاح مشوارهما في البطولة.

ومُنحت الفرصة للاعبي الفريق للحديث مع الجماهير، وقد تحدث سلمان الفرج قائد الهلال في مباراتي النهائي قائلًا "شكرًا لحضورهم ومساندتكم الدائمة لنا، يعطيكم العافية".

أضاف "شكرًا لهذا الفريق الكبير، تلك البطولة وهي أكبر بطولة في آسيا تحققت بفضل أولئك الأبطال. نحن نجتمع هنا اليوم والكأس معنا، وأنتم تستحقون هذا الفوز. شكرًا لكم جميعًا".

شاهد فيديو حديث سلمان الفرج لجمهور الهلال بعد الفوز بدوري أبطال آسيا ..