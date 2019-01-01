أخبار إيجابية للهلال بشأن البريك وجاهزيته لكأس العالم للأندية

الهلال استأنف تدريباته

أظهرت الفحوصات والأشعة التي أجراها محمد البريك ظهير أيمن الهلال تحسنًا ملحوظًا على موضع إصابته في عضلة السابق، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

الهلال نجح في الفوز على منافسه في عقر داره ملعب سايتاما 2002 بثنائية سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس ليحصد لقب دوري أبطال آسيا بنتيجة إجمالية 3-0 بعدما كان قد حقق الفوز ذهابًا في الرياض بهدف أندريه كاريلو.

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وتعرض البريك لإصابة خلال اللقاء شخصت بتمزق في عضلة الساق الخلفية، وعلى إثرها استبعد اللاعب من قائمة المنتخب السعودي المشاركة في بطولة كأس الخليج 24 في قطر.

وبدأ اللاعب السعودي برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا ومن المتوقع استمراره لمدة أسبوع قادم ومن ثم سيدخل في التدريبات الجماعية للهلال استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث سيواجه الترجي التونسي يوم 14 ديسمبر القادم.

من جانب آخر، أجرى لاعبو الهلال اليوم مرانهم الصباحي المعتاد وقد تركز في مجمله على التدريبات البدنية، وطبق خلاله المدرب رازفان لوشيسكو بعض الأفكار الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة تدريبية.

ويستعد الهلال حاليًا لمواجهة الجبلين في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وسُيقام اللقاء يوم السبت القادم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.