سالم الدوسري لاعب الأسبوع في دوري أبطال آسيا

الهلال توج باللقب القاري

فاز سالم الدوسري نجم هجوم الهلال بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال آسيا بعد أدائه الممتاز وهدفه الحاسم خلال مباراة إياب نهائي البطولة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

الهلال نجح في الفوز على منافسه في عقر داره ملعب سايتاما 2002 بثنائية سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس ليحصد لقب دوري أبطال آسيا بنتيجة إجمالية 3-0 بعدما كان قد حقق الفوز ذهابًا في الرياض بهدف أندريه كاريلو.

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واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أرقام الدوسري خلال المباراة النهائية، موضحًا أنه بجانب إحراز هدف الهلال الأول، سدد 4 مرات على المرمى وصنع فرصة لزملائه ومرر 25 تمريرة ناجحة.

هدف ⚽️

4 محاولات تسديد 🥅

25 تمريرة 💫



9.4 من 🔟



سالم الدوسري لاعب الأسبوع في #دوري_أبطال_آسيا 🔝 https://t.co/IDIsiymr1K pic.twitter.com/xnqjRQAzFA — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 27, 2019

ونجح الدوسري الذي ثأر من طرده وخسارته نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز عام 2017 في جمع 9.4 نقطة ليفوز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال آسيا متفوقًا على زميله البيروفي أندريه كاريلو الذي جمع 8 نقاط.

ولعب كاريلو مباراة ممتازة في ملعب سايتاما 2002 الياباني، وكان خلف التمريرة الحاسمة لهدف جوميس الذي حسم اللقاء تمامًا، فيما صنع 4 فرص لزملائه وسدد مرة واحدة على مرمى أوراوا ريدز وأتم 31 تمريرة سليمة.

وحل عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال في المركز الثالث بعدما جمع 7.4 نقطة ومن ثم جوميس بـ7.3 نقطة ثم محمد البريك بـ6.9 نقطة.