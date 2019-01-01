محمد الشلهوب: شكرًا سلمان الفرج، تلك هي بيئة الهلال

أسطورة الهلال يتحدث عن الفوز بدوري أبطال آسيا

أهدى محمد الشلهوب نجم وأسطورة الهلال لقب دوري أبطال آسيا لوطنه السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن المملكة تستحق مثل هذا الإنجاز المهم.

الهلال نجح في هزيمة أوراوا ريدز الياباني ذهابًا 1-0 في الرياض وإيابًا 2-0 في سايتاما ليثأر من خسارته اللقب القاري أمامه عام 2017 ويُتوج بلقبه الثالث في دوري أبطال آسيا بنظاميه القديم والجديد.

استقبال حافل لبعثة الهلال بعد الوصول إلى الرياض

وبدا الشلهوب سعيدًا للغاية بالفوز بدوري أبطال آسيا خاصة بعد الاستقبال الحافل لهم في المطار فور وصول الهلال السعودية قادمًا من اليابان على متن طائرة خاصة، إذ قال للقنوات السعودية الرياضية "الحمد لله، ألف مبروك للجميع، سعادتنا زادت كثيرًا بعد رؤية هذا الاستقبال الرائع في السعودية، جمال البطولة في صعوبة الفوز بها".

أضاف "كنت واثقًا من فوز الهلال بالبطولة، عملنا على هذا الأمر منذ سنوات، وكلما خسرنا اللقب كنا نحاول مجددًا وقد وفقنا أخيرًا ولله الحمد، كنا نستحق تلك البطولة والوطن كذلك يستحق هذا الإنجاز".

النجم المتوج بأربع بطولات آسيوية من إجمالي 7 فاز بها الهلال علق حول لقطة رفع كأس البطولة مع سلمان الفرج، قائلًا "تحدثت عبر تويتر وأكرر أن تلك باختصار هي بيئة الهلال، رأيي كان أن من لعب المباراة كان يجب أن يرفع الكأس، وقد طلبت منه على الأقل تقاسم الأمر لكنه رفض، هو لاعب كبير وأشكره على هذا وأكرر أن تلك هي بيئة الهلال".

وأوضح الشلهوب أن رفضه الحديث عن موعد اعتزاله كرة القدم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة هو لأنه شأن خاص فيما نهائي دوري أبطال آسيا مناسبة جماعية تخص النادي واللاعبين جميعًا.

وأتم النجم السعودي بإهداء البطولة للسعودية وولي العهد والأجهزة الفنية والإدارية في الهلال والجماهير جميعًا وعائلته وأقاربه وأصدقائه وأخيرًا وجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ لعمله الدؤوب والدائم.