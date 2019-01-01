سلمان الفرج رجل مباراة الهلال أمام السد في دوري أبطال آسيا

تُوج سلمان الفرج نجم الهلال بلقب رجل مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فاز سلمان الفرج نجم وسط الهلال السعودي بلقب رجل مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري.

واختار الاتحاد الآسيوي لاعب الوسط السعودي كأفضل لاعب في المباراة بعد أدائه الممتاز في وسط ملعب الهلال الذي أنهى اللقاء لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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ورغم افتتاح السد للنتيجة بهدف جوميس بالخطأ في مرماه، إلا أنه دفع ثمن طرد مدافعه عبد الكريم حسن وغادر الشوط الأول خاسرًا 2-1، وبهدفين من جوميس ومحمد آل بليهي.

ونجح الهلال خلال الشوط الثاني في إضافة هدفين آخرين مع إضاعة كم كبير من الفرص السهلة، وأحرزهما سالم الهاجري بالخطأ في مرماه ومحمد الشلهوب.

ومن المقرر أن يلعب الفريقان إياب نصف النهائي في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض يوم الـ22 من أكتوبر الجاري، وهو اللقاء الذي سيسعى السد لجعله تاريخيًا بتحقيق معجزة كروية والعودة بالنتيجة فيما سيحرص الهلال على جعله احتفالية بتأهله لنهائي دوري أبطال آسيا.

وسيواجه المتأهل من الفريقين لنهائي البطولة أحد فريقي ريد أوراوا دياموندز الياباني وجوانزو إيفيرجراند الصيني.