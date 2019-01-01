لوشيسكو: الهلال استفاد من طرد مدافع السد

مدرب الهلال يتحدث بعد الفوز الساحق على السد 4-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال أن فريقه استفاد من طرد مدافع السد "عبد الكريم حسن" خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ونجح الهلال في العودة من استاد جاسم بن حمد بالدوحة بانتصار ساحق وبنتيجة 4-1 على السد، ليضمن إلى حدٍ كبير تأهله لنهائي البطولة القارية.

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وقد تحدث مدربه الروماني عقب المباراة مؤكدًا أن السد كان الطرف الأفضل خلال الـ20 دقيقة الأولى من الشوط الأول وتمكن من التقدم بالنتيجة، مضيفًا "بداية المباراة كانت صعبة بالنسبة لنا، إذ تقدم السد ودافع بشكل جيد، لم يسمح لنا أبدًا ببناء اللعب وصناعة الهجمات من الخلف".

أضاف "لم نُقدم المستوى المطلوب في الدقائق الـ20 الأولى، لكن الهلال عاد بقوة بعد ذلك ونجح في إحراز هدفين قبل نهاية الشوط الأول. طرد عبد الكريم حسن والنقص العددي في صفوف المنافس ساعدنا بالتأكيد. لكننا مع هذا حققنا انتصارًا مستحقًا".

وأتم لوشيسكو مشيدًا باللعب في ملعب مكيف مؤكدًا أن هذا يخدم الطرفين خاصة مع الأجواء الصعبة خلال الفترة الحالية في الخليج العربي وتحديدًا الرطوبة العالية.

وكان السد قد تقدم بهدف بافيتيمبي جوميس بالخطأ في مرمى فريقه، لكن الهلال عادل النتيجة بواسطة جوميس نفسه، قبل أن يُطرد عبد الكريم حسن ويُضيف الأزرق السعودي 3 أهداف عبر محمد آل بليهي ومحمد الشلهوب وسالم الهاجري بالخطأ في مرمى فريقه.