رئيس الهيئة العامة للرياضة يُهنى الهلال وتركي آل الشيخ يعد بمكافأة

رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية يُهنئ الهلال بانتصاره على السد وتركي آل الشيخ يعد بمكافأة حال الفوز بدوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

هنأ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية فريق الهلال بانتصاره الساحق على السد في قطر ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ونجح الهلال في العودة من استاد جاسم بن حمد بالدوحة بانتصار كبير على منافسه القطري بنتيجة 4-1 ليضع قدمًا ونصف في نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال يسحق السد ويضع قدمًا ونصف في نهائي دوري أبطال آسيا

وأوضع حساب الهلال على تويتر أن رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة هنأه خلالها بالفوز على السد وأشاد بالمستوى الذي أظهره الهلال طوال مجريات المباراة، وتمنى التوفيق لممثل الوطن في مباراة الإياب ومشواره بالبطولة الآسيوية.

ومن جانب آخر، أشاد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بأداء الهلال عبر حسابه الرسمي على تويتر، مؤكدًا تفكيره الجاد بحضور المباراة النهائية وواعدًا لاعبي الهلال بمكافأة حال فوزه باللقب القاري.

إذ كتب "هذا الموج يبلع الجزيرة"، ثم أضاف في تغريدة أخرى "و دي أحضر وناخذ الكأس يااارب في النهائي ووعد مني لهم بمكافأة".