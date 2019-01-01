البطاقات الصفراء تُهدد 8 لاعبين من الهلال والسد بالغياب عن موقعة الإياب

الهلال سيواجه السد في ذهاب دوري أبطال آسيا وهناك 8 لاعبين من الفريقين يخشون خطر الحصول على بطاقة صفراء تحرمهم اللعب في الإياب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ينطلق بعد قليل لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين السد والهلال في استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

ويدخل الفريقان السعودي والقطري اللقاء مع مخاوف من فقدان 8 من لاعبيهم في موقعة الإياب التي ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود في الـ22 من أكتوبر القادم، ذلك حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء من الحكم العُماني أحمد الكاف.

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ويضم الهلال القائمة الأكبر من الأسماء، إذ تُهدد البطاقة الصفراء 7 من نجومه هم بافيتيمبي جوميس وناصر الدوسري وهتان باهبري وعلي آل بليهي وجانج يونج وو وعبد الله عطيف وسلمان الفرج.

فيما لا يخشى السد سوى فقدان مدافعه جونج يونج وو، إذ لن يلعب بيدرو ميجيل للإصابة وهو اللاعب الثاني المهدد بالإيقاف من جانب الفريق القطري.

يُذكر أن الهلال تأهل لنصف نهائي البطولة بعد إقصاء مواطنه الاتحاد من ربع النهائي، فيما تخطى السد فريق النصر السعودي في نفس المرحلة.