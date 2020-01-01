دوري أبطال آسيا - الرفاع يتأهل للتمهيدي الثاني على حساب تشيناي الهندي

مهدي عبد الجبار سجل هدف المباراة الوحيد

حسم الرفاع البحريني تأهله إلى الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال آسيا بالفوز خارج أرضه أمام تشيناي الهندي بهدف وحيد، على ملعب آرينا في أحمد أباد.

هدف المباراة الوحيد سجله مهدي عبد الجبار قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء ثم قام بمراوغة الدفاع وسدد الكرة على يسار الحارس.

هدف عبد الجبار صعد بالفريق البحريني إلى التمهيدي الثاني، ليواجه شهر خودرو الإيراني، في المباراة المقرر إقامتها في 21 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مواجهة الرفاع والفريق الإيراني إلى الدور النهائي الحاسم، ليلتقي مع السيلية القطري في 28 من يناير، لحسم المتأهل من بينهما لدور المجموعات.