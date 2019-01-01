تشافي: السد كان الفريق الأفضل واستحق التأهل أمام النصر

تشافي المدير الفني للسد القطري سعيد بتأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري سعادته الكبيرة بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على النصر السعودي 3-1 في الدوحة.

ونجح بطل قطر في تعويض خسارته ذهابًا في السعودية أمام بطل الدوري السعودي 2-1 لانتصار ثمين ومستحق في موقعة الإياب.

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وأكد تشافي أن فريقه كان الأفضل واستحق التأهل عن جدارة، مضيفًا "لم نقدم أداءً جيدًا في مباراة الذهاب لكننا حققنا المطلوب اليوم واستحقينا التأهل نظرًا للمستوى الذي قدمناه في هذا اللقاء الكبير".

"لاعبو السد يتمتعون بعقلية الفوز وسوف نواصل هذا النهج في بقية المباريات. شكرًا لكل من هنأ السد بهذا الانتصار. نحن سعداء جدًا بالانتصار والأداء المميز في تلك المباراة التي لا تُصدق".

"علينا الآن مواصلة المشوار وتخطي النصف نهائي، نحن سنحتفل الآن بهذا الإنجاز وبعدها ننتظر المواجهة القادمة أمام الهلال أم الاتحاد".

النجم الإسباني السابق وجه تحية خاصة لنجم السد حسن الهيدوس مؤكدًا أنه أحد أفضل اللاعبين في الشرق الأوسط وليس مجرد قطر، لافتًا لسماته ودوره القيادي على أرض الملعب رغم عدم حمله شارة القيادة.

وأتم تشافي حديثه موجهًا التحية لجماهير السد على دعمها الكبير للفريق، مشددًا أنها لعبت دورًا مهمًا في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.