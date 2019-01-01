رئيس النصر بعد الخروج أمام السد: إلى أين يسير التحكيم الآسيوي!

رئيس النصر السعودي غاضب من التحكيم بعد الخسارة أمام السد بطل قطر في دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى صفوان السويكت رئيس النصر السعودي غضبه من حكم مباراة فريقه أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا.

وخسر النصر في الدوحة القطرية أمام السد 3-1 في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا ليُودع البطولة رغم انتصاره ذهابًا 2-1.

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وسجل بغداد بونجاح مهاجم بطل قطر هدف الفوز الحاسم من ركلة جزاء احتسبت لصالح أكرم عفيف بعد إعاقته من مدافع النصر "عبد الله مادو".

وتقدم السويكت بالشكر للاعبين والجهازين الفني والإداري على جهدهم خلال اللقاء، مطالبًا الجماهير بدعم الفريق في هذا الوقت الصعب.

إذ كتب على حسابه الرسمي على تويتر "الحمد لله على كل حال، شكرًا للاعبين وللجهاز الفني والإداري على ماقدموه، جماهير الشمس هذا وقتكم لدعم ناديكم والقادم أفضل إن شاء الله.. إلى أين يسير التحكيم الآسيوي !!!".

وسيبدأ النصر غدًا الثلاثاء الاستعداد لمواجهة الحزم على استاد الملك فهد الدولي ضمن الجولة الرابعة للدوري السعودي، والتي ستُقام مساء الجمعة القادم ويهدف خلالها الفريق للعودة للطريق الصحيح بعد التعادل مع الشباب في الجولة السابقة والخروج من آسيا اليوم.