أندية الدوري السعودي تدعم الهلال ضد السد في دوري أبطال آسيا

يُعول كثيرًا على النجمين سالم الدوسري وأكرم عفيف في مباراة الغد بين السد والهلال في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، من الأفضل بينهما رقميًا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستضيف الهلال السعودي فريق السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم غدٍ الثلاثاء، وقد أبدت عدة أندية من الدوري السعودي دعمها وتأييدها له كونه ممثل الوطن في البطولة القارية.

ويُعد الهلال قريبًا جدًا من التأهل لنهائي دوري الأبطال بفضل انتصاره على السد في قلب الدوحة بأربعة مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب.

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أندية ضمك وأبها والرائد والفيصلي نشرت رسائل تضامنية مع الهلال عبر حساباتها الرسمية في تويتر، وقد أبدت خلالها دعمها الكبير للهلال لعبور السد والتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا والفوز باللقب.

وأكدت الأندية دعمها للفريق بوصفه ممثل الكرة السعودية في المحفل القاري المهم، بل وأعلنت بعضها تسيير حافلات لنقل الجماهير لملعب جامعة الملك سعود الذي سيستضيف لقاء الإياب مساء الغد.

واختتم الهلال اليوم تدريباته لمواجهة بطل دوري نجوم قطر، والخبر السعيد كان مشاركة حارس المرمى عبد الله المعيوف وتأكد جاهزيته لخوض اللقاء.