سالم الدوسري × أكرم عفيف .. وجهًا لوجه رقميًا

يُعول كثيرًا على النجمين سالم الدوسري وأكرم عفيف في مباراة الغد بين السد والهلال في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، من الأفضل بينهما رقميًا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستضيف الهلال السعودي فريق السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم غدٍ الثلاثاء، مباراة قد يراها البعض هامشية بعد نتيجة الذهاب الكبيرة لصالح الزعيم السعودي وتفوقه 4-1، لكنها مباراة الأمل والحلم للفريق القطري.

ويُعول الفريقان على النجمين سالم الدوسري وأكرم عفيف باعتبارهما من أهم العناصر في المنظومة الهجومية للهلال والسد على الترتيب، لكن من كان الأفضل بينهما رقميًا في الموسمين الحالي والماضي؟

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أرقام الدوسري وعفيف في الدوري السعودي ودوري نجوم قطر 2018-2019

لعب سالم الدوسري 23 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان خلال الموسم الماضي، وقد سجل 5 أهداف وصنع 4.

لم يغب أكرم عفيف سوى عن 31 دقيقة من جميع مباريات السد في دوري نجوم قطر الموسم الماضي، إذ لعب المباريات الـ22 جميعًا وغادر خلال اثتنين منهم، واحدة عند الدقيقة الـ72 والأخرى عند الدقيقة الـ79، وقد أحرز 26 هدفًا وصنع 13.

أرقام الدوسري وعفيف في دوري أبطال آسيا 2019

لعب سالم الدوسري 7 مباريات في دوري أبطال آسيا 2019، وقد سجل هدف وصنع هدفين، ولكنه أحد نجوم الهلال في البطولة خاصة خلال مباريات المراحل الإقصائية والتي خاضها جميعًا هذا الموسم.

لعب أكرم عفيف جميع مباريات السد في دوري أبطال آسيا 2019 باستثناء واحدة للإيقاف، وكانت ضد باختاكور في دور المجموعات، وقد سجل 4 أهداف ولم يصنع أي هدف.

أرقام الدوسري وعفيف في الدوري السعودي ودوري نجوم قطر 2019-2020

رغم أنه لم يلعب سوى 3 مباريات فقط في الدوري السعودي هذا الموسم، ولم يُسجل أي هدف وصنع واحد فقط، إلا أن سالم الدوسري يُعد اللاعب السعودي الأفضل في الهلال وأحد أبرز نجوم الفريق بتحركاته الهجومية وتمركزه الذكي وتطويع مهاراته الفردية لخدمة الفريق والمنظومة الهجومية.

لعب أكرم عفيف جميع مباريات السد الخمسة في دوري نجوم قطر هذا الموسم، وقد سجل هدفين وصنع 5 أهداف 3 منها في مباراة الفوز 7-1 على الشحانية.