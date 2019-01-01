كيف ومتى أحرز الهلال والاتحاد أهدافهما في دوري أبطال آسيا هذا الموسم؟

مباراة صعبة منتظرة على الهلال وضيفه الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، الأهداف لابد أن تكون حاضرة فكيف سجل الفريقان أهدافهما هذا الموسم؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يحل الاتحاد ضيفًا على الهلال في استاد جامعة الملك سعود يوم غدٍ الثلاثاء ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان التعادل السلبي قد حسم لقاء الذهاب في جدة، مما يعني أن الانتصار بأي نتيجة يكفل لصاحبه التأهل لمواجهة السد القطري في نصف نهائي البطولة.

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الأهداف لابد أن تكون حاضرة في المباراة لحسم التأهل، وإلا سيكون الاتجاه لركلات الجزاء الترجيحية حال انتهت المباراة بالتعادل السلبي وهو أمر مستبعد كثيرًا نظرًا لقوة الفريقين الهجومية وحاجتها للتسجيل للتأهل.

نستعرض معًا كيف أحرز الهلال والاتحاد أهدافهما في دوري أبطال آسيا هذا الموسم؟

يتصدر اتحاد جدة قائمة الفرق الأقوى هجومًا هذا الموسم في دوري أبطال آسيا، بإحرازه 19 هدفًا خلال 9 مباريات، يليه النصر الذي سجل 18 هدفًا لكن خلال 10 مباريات بعدما خاض اليوم الإثنين لقاء السد في إياب دور الـ8.

الهلال لم يُسجل سوى 14 هدفًا خلال مبارياته التسعة في البطولة، ويأتي خلف أندية الاتحاد والنصر والوحدة الإماراتي والسد القطري الذي لعب 10 مباريات، والحديث هنا عن مسار غرب آسيا فقط.

نستعرض في الجدول التالي كيف أحرز الهلال والاتحاد أهدافهما في دوري أبطال آسيا ...

وجه المقارنة الهلال الاتحاد عدد الأهداف 14 19 الأهداف من ركلات جزاء 0 3 الأهداف من داخل منطقة الجزاء 12 16 الأهداف من خارج منطقة الجزاء 2 0 الأهداف بالقدم اليُمنى للاعبين 6 11 الأهداف بالقدم اليُسرى للاعبين 6 6 الأهداف بالرأس 1 1 أهداف من المنافس بالخطأ في مرماه 0 1 أهداف بطرق أخرى 1 0

وفي حال نظرنا لتوقيت إحراز الأهداف، نجد أن بداية الفريقين عادة ما تكون قوية، إذ أحرز كل منهما هدفين في الربع ساعة الأول من المباريات.

الهلال يُحافظ على قوته التهديفية في الدقائق من 15-30 بإحرازه هدفين أيضًا، فيما يتراجع الاتحاد الذي لم يُحرز أي هدف في تلك الفترة، لكن الثلث الأخير من الشوط الأول يتضمن نشاطًا واضحًا من النمور بإحرازهم 3 أهداف مقابل خمول كامل من الزعيم الذي لم يُسجل أي هدف.

قوة الفريقين التهديفية تزداد بوضوح في الأشواط الثانية من المباريات، إذ سجل الهلال 10 أهداف بواقع 3 أهداف في الثلثين الأول والثاني من الشوط و4 أهداف في الثالث.

أما الاتحاد فسجل 5 أهداف في الدقائق من 46-60 ثم أحرز 7 أهداف في الفترة من الدقيقة 61-75 وهي أقوى فتراته في المباراة، وأخيرًا سجل هدفين في الثلث الأخير من الشوط.

الملاحظة الأخيرة على قوة الفريقين التهديفية، نجد أن الركلات الركنية حاضرة جيدًا في أهدافهما، إذ أحرز الهلال هدفين منها فيما سجل الاتحاد 3 أهداف، لكن لم يُسجل الطرفان أي هدف من ركلة ثابتة.