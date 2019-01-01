إيران × السعودية .. من استفاد من "الملاعب المحايدة" في دوري أبطال آسيا؟

بدأت الأندية السعودية والإيرانية تلعب في ملاعب محايدة منذ بطولة 2016

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ألقت الأزمة السياسة بين إيران والسعودية بظلالها على كرة القدم الآسيوية وتحديدًا مواجهات الفرق التابعة للبلدين في دوري أبطال آسيا.

السعودية قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران في يناير 2016، وبعدها بعدة أيام طالبت الأندية السعودية وخاصة الهلال بنقل المباريات ضد الفرق الإيرانية في دوري أبطال آسيا إلى ملاعب محايدة، سواء لقاءات الذهاب والإياب.

16 لاعبًا جديدًا في قوائم الرباعي السعودي في آسيا، من هم؟

وقال رئيس الهلال سابقًا عبد الرحمن بن مساعد أن الأندية السعودية تتعرض لشتى أنواع المضايقات حين تلعب في إيران، فكيف سيكون الوضع بعد تلك الأزمة، وطالب بتدخل الاتحاد الآسيوي ونقل المباريات.

حدث بالفعل ما طلبته أندية السعودية ووافق الاتحاد الآسيوي على الأمر، وبدأت أندية السعودية وإيران تلعب مبارياتها معًا على ملاعب محايدة، في قطر أو الإمارات أو عُمان.

وأقيمت المباراة الأولى على ملاعب محايدة بين الهلال وتراكتور سازي ضمن دور المجموعات يوم الـ19 من إبريل 2016، ولُعبت على ملعب سحيم بن حمد بنادي قطر وانتهى لصالح الضيف الإيراني بهدفين دون رد.

خلال دور المجموعات من موسم 2016، لُعبت 6 مباريات بين الأندية السعودية والإيرانية على ملاعب محايدة في عُمان وقطر والإمارات، وتقاسمت الفرق عدد الانتصارات بـ3 لكل طرف دون أي تعادل، ولم تتواجده الأندية في الأدوار الإقصائية.

موسم 2017 شهد خسارة التعاون لمباراتيه أمام استقلال طهران، فيما فاز الأهلي في مباراتيه على ذوب أصفهان، وخسر الفتح وتعادل أمام استقلال خوزستان، وأخيرًا أنهى الهلال مباراتيه أمام بيرسبوليس بالتعادل.

في دور الـ16، حسم الهلال مواجهة استقلال خوزستان لصالحه 2-1 ذهابًا وإيابًا، وفي الربع نهائي نجح بيرسبوليس في إقصاء الأهلي، لكن الزعيم انتقم له بإخراج الفريق الإيراني من نصف النهائي بعدما هزمه بنتيجة إجمالية 6-2.

شارك فريقا الهلال والأهلي في دور المجموعات من موسم 2018، الهلال خسر مواجهتيه أمام الاستقلال والأهلي فاز في مباراتيه أمام تراكتور سازي، ولم تشهد المراحل التالية أي مواجهات سعودية إيرانية.

وشهد دور المجموعات من بطولة العام الحالي 2019 ست مواجهات إيرانية سعودية، انتهت 3 منها لصالح الفرق الإيرانية مقابل انتصارين للسعودية وتعادل وحيد.

الحصيلة الإجمالية لمواجهات الأندية السعودية والإيرانية في ملاعب محايدة:

مباريات دور المجموعات: 24

انتصار الفرق السعودية: 9

انتصار الفرق الإيرانية: 11

التعادل: 4

مباريات المراحل الإقصائية: 6

انتصار الفرق السعودية: 3

انتصار الفرق الإيرانية: 2

التعادل: 1

جميع المواجهات: 30

انتصار الفرق السعودية: 12

انتصار الفرق الإيرانية: 13

التعادل: 5

الاتحاد السعودي سيُواجه فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني في دور الـ16 هذا الموسم في مباراة أخرى ستقام في ملاعب محايدة، وقد اختار الفريقان اللعب في الإمارات، تُرى .. كيف ستنتهي المواجهة؟