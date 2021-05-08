دورتموند يهدي الدوري الألماني لبايرن ميونخ بالتفوق على لايبزيج

اللقب الـ 31 لصالح بايرن ميونخ يتحقق بأقدام نجوم بوروسيا دورتموند عقب تفوقهم على لايبزيج.

حقق نادي بايرن ميونخ لقب بطولة الدوري الألماني الـ 31 في تاريخه، بعدما فاز نظيره بوروسيا دورتموند على لايبزيج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

جاء هذا في اللقاء الذي جمع بين بوروسيا دورتموند ولايبزيج ضمن لقاءات الجولة لـ 32 من الدوري الألماني، والذي أقيم على ملعب أسود فيستفاليا.

هدف اللقاء الأول سجله ماركو رويس في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، بعد تمريرة من ثورجان هازارد وضعته داخل منطقة الجزاء بالكرة أمام المرمى.

وأضاف جادون سانشو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 51 بعد مهارة فردية رائعة حسمها بتسديدة قوية في الجانب الأيمن من المرمى.

وسجل هدف لايبزيج الوحيد لوكاس كلوسترمان في الدقيقة الـ 63 ليبقي على آمال فريقه في العودة في النتيجة، بعد تمريرة فورسبيرج.

أضاف داني أولمو التعادل للايبزيج في الدقيقة الـ 77 لكن سانشو سجل التقدم من دقيقة بعدها بعشر دقائق ليفوز بوروسيا دورتموند.

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توقف رصيد لايبزيج عند النقطة الـ 64 ولا يتبقى له سوى جولتين فقط، بإجمالي ست نقاط، ويبتعد بايرن ميونخ عنهم في الصدارة برصيد 71 نقطة وبفارق سبع نقاط.

ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند عقب تلك المباراة للنقطة رقم 58 ليحسن من فرصة في الصعود لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وينتظر دورتموند نتيجة مواجهة آينتراخت فرانكفورت أمام ماينتس والتي تقام مساء الأحد على ملعب الأول ضمن نفس الجولة.

وأصبح اللقب الحالي هو رقم 31 في تاريخ بايرن ميونخ ليعزز رقمه القياسي في البطولة الألمانية متفوقًا على نورنبيرج صاحب التسعة ألقاب، وبوروسيا دورتموند صاحب الثمانية ألقاب.

كذلك أصبح ذلك هو اللقب التاسع على التوالي للفريق البافاري الذي مدد رقمه القياسي لأكثر الفرق تحقيقًا للألقاب تواليًا في تاريخ البطولة.