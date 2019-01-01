دورتموند ينفي النزاع بين جوتسه وفافر

النادي الألماني يؤكد أن لا أزمة بين اللاعب ومدربه..

ضحد بوروسيا دورتموند أنباء الخلاف بين ماريو جوتسه ومدربه لوسيان فافر، وذلك عندما أكد النادي في بيانٍ رسمي أن الدولي الألماني قد غادر الملعب أمام شالكه بعلم من المدرب السويسري.

وكان جوتسه قد شارك أساسيًا في مباراة ديربي الرور مساء السبت، غير أن فافر قد أخرجه في الشوط الثاني وبدت علامات الغضب واضحة على بطل العالم السابق.

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وما زاد الطين بلة أن جوتسه قد غادر الملعب كاملًا فور خروجه، مما أثار العديد من التكهنات عن أن هذه الخطوة كانت ردًا على إخراجه وتعبيرًا عن غضبه من التبديل.

إلا أن دورتموند أصدر بيان ليُنهي الجدل المثار، وأكد أن مغادرة اللاعب للملعب كانت لإجراء فحوصات على يده المصابة.

جوتسه أُصيب في الشوط الأول في يده وقد تفاقمت الإصابة نوعًا ما مما جعل الجهاز الطبي يٌفضل نقله إلى مستشفى في سبيل إجراء أشعة والاطمئنان عليه، وقد أُخذ التصريح من فافر للقيام بهذا الشيء.

ولكن هذا لا ينفي أن قرار أن يخرج من أرضية الميدان كان فنيًا من المدرب السويسري والذي أشرك ثورجان هازارد محله.

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فافر مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ الأسبق لا يعيش أفضل أيامه في دورتموند وسط شائعات كثيرة عن أنه قد يرحل قريبًا بسبب تدني النتائج ومستويات الفريق الأصفر.

الجدير بالذكر أن المباراة قد انتهت بالتعادل السلبي وسط سيطرة وأداء أفضل إلى حد كبير من قبل أصحاب الأرض شالكه، والذين كانوا على مقربة من الفوز لولا تألق حارس دورتموند مارفين هيتز، وتعاطف القائم والعارضة مع الضيوف في أكثر من مناسبة.