دورتموند يصدم هالاند: الحديث عن موعد نهائي لتحديد مستقبله هراء!

قرر نادي بوروسيا دورتموند الألماني الرد بقوة على تصريحات النرويجي إرلينج هالاند نجم الفريق، بعد أن أكد أن الإدارة تضغط عليه لاتخاذ قرار سريع بشأن مستقبله.

ويهدف هالاند لأن يكون واحدًا من بين أبرز المواهب التي تتنافس عليها الأندية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقبل أيام قليلة، اعترف النرويجي بأنه فريقه يضغط عليه لاتخاذ قرار بشأن مستقبله، لكن النادي الألماني أراد الرد سريعًا.

ما هو رد دورتموند؟

دورتموند، قبل أيام قليلة أكد أنه لا يمكن الانتظار حتى مايو لمعرفة قرار هالاند، لكن يبدو أن الموقف تغير الآن، بالتأكيد على أنه لا يوجد موعد نهائي لمعرفة نوايا النرويجي الدولي بشأن مستقبله.

هانز يواخيم فاتسكه رئيس بوروسيا دورتموند قال في تصريحات لمحطة "ARD" الألمانية: "الحقيقة هي أننا فوجئنا بهذا البيان، لأننا لم نتحدث بعد مع هالاند".

وأضاف: "القول بأن دورتموند سيعطي هالاند إنذارًا أخيرًا لتحديد موقفه هو هراء، ليس هناك موعد نهائي".

ماذا يعني ذلك؟

تصريحات هانز يواخيم فاتسكه تؤكد أن مستقبل هالاند لا يزال مفتوحًا على كل الاحتمالات، وهناك ثقة في بوروسيا دورتموند بقدرتهم على الاحتفاظ بخدمات النرويجي الدولي.

ويبدو أن هذه حلقة جديدة من حلقات مسلسل "صفقة هالاند" التي لن تنتهي إلا بالتعرف على ناديه الجديد.

وتعد أندية ريال مدريد وبرشلونة، قطبا كرة القدم الإسبانية، ومانشستر سيتي الإنجليزي، هي الأبرز والأهم في سباق التعاقد مع هالاند في الصيف المقبل.

ولا يمكن أيضًا أن نستبعد إمكانية دخول باريس سان جيرمان الفرنسي في سباق التعاقد مع المهاجم النرويجي.

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