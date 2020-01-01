دورتموند يحسم موقفه من رحيل هالاند في الصيف

إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند يحسم موقفه من الرحيل عن أسود فيستفاليا في الصيف المقبل.

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن موقف بوروسيا دورتموند من فكرة رحيل لاعبه إرلينج هالاند في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت بيلد" والتي أكدت أن إدارة النادي الألماني لا تخشى رحيل هالاند على الإطلاق في هذه الفترة.

وأوضحت الصحيفة أن سبب طمأنينة الإدارة تعود لعدم وجود شرط جزائي يسمح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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ويملك اللاعب في الوقت الحالي عقدًا مع بوروسيا دورتموند لا ينتهي سوى بنهاية موسم 2023 - 2024 ولن يتم تفعيل الشرط الجزائي فيه قبل موسمين.

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ويقدم هالاند مستويات مذهلة رفقة النادي الألماني منذ انضمامه لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من سالزبورج النمساوي.

وربطت تقارير صحفية عديدة هالاند بالانضمام لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في ظل وجود رغبة كبيرة من النادي الملكي في دعم خط هجومه.

جدير بالذكر أن هالاند شارك في ثمانية لقاءات بالدوري الألماني رفقة بوروسيا دورتموند هذا الموسم سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع هدفين.