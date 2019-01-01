دورتموند للراغبين في ضم سانشو: لا تتواصلوا معنا!

رسالة شديدة اللهجة من النادي الألماني

حذر مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، جميع المهتمين بالتعاقد مع جناح الفريق الإنجليزي جادون سانشو.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل سانشو مع دورتموند، بعد تألقه اللافت مع الفريق الألماني هذا الموسم.

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ريال مدريد ومانشستر يونايتد، هما الأكثر اهتماماً بالتعاقد مع اللاعب، وسط أنباء عن عروض تصل قيمتها لـ100 مليون جنيه إسترليني.

وعلق زورك على تلك الإمكانية:"لا لم تصلنا أي عروض من أجل التعاقد مع سانشو حتى الآن ولا نتوقع أي جديد".

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وأضاف:"لا نريد التخلي عن اللاعب لأنه من ضمن خططنا وسيبقى في دورتموند الموسم القادم، لذلك لا يحتاج أحد للتواصل معنا".

جدير بالذكر أن صاحب الـ19 عاماً نجح في تسجيل 12 هدفاً وصناعة 19 بجميع البطولات مع دورتموند بالموسم الحالي.