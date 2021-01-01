دورتموند: لا يمكننا منع رايولا ووالد هالاند من أخذ حمام شمسي على البحر المتوسط!

تصريحات ذكية للغاية..

شدد مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، على الموقف الهادئ لناديه تجاه الأنباء المحيطة بمستقبل نجم الفريق إرلينج هالاند.

وكان والد هالاند رفقة وكيله مينو رايولا قد ذهبا إلى إسبانيا والتقيا بمسؤولي برشلونة ثم ريال مدريد، في إشارة إلى إمكانية رحيل اللاعب عن سيجنال إيدونا بارك بنهاية هذا الموسم.

وبعد ازدياد الأنباء حيال إمكانية رحيل هالاند، لم يتردد دورتموند في الخروج إلى الإعلام والتأكيد على أن اللاعب مستمر الموسم المقبل خاصةً وأن عقده يمتد حتى 2024.

زورك في تصريحات صحفية قال "لا أرى أي ضرورة لتحديد موعد نهائي للصفقات في الفترة الحالية".

كما أضاف "مع إرلينج هالاند، لدينا موقف واضح نقلناه إلى كل الأطراف المعنية".

وواصل "بالأمس تحدثت إلى مينو رايولا وقد أوضحت له نوايانا بوضوح شديد، لا توجد مشكلة عندما يريد والد هالاند ومينو أخذ حمام شمسي على شواطئ البحر المتوسط".

وأتم "أنا مرتاح تجاه هذا الأمر لأنني أعرف ماذا نريد".

الجدير بالذكر أن الصحف الألمانية أشارت إلى أن دورتموند لن يقبل ببيع هالاند سوى بـ180 مليون يورو هذا الصيف، مع وجود شرط جزائي يسمح له بالرحيل أينما شاء الصيف المقبل نظير من 75 إلى 100 مليون يورو.