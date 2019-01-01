رسمياً - دورتموند يعلن رحيل شورله لسبارتك موسكو

بعد عودته من الإعارة مع فولهام الإنجليزي

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن رحيل لاعبه أندري شورله لنظيره الروسي سبارتك موسكو.

الجناح الألماني قضى الموسم الماضي معاراً إلى فولهام، ومع هبوط الفريق وتوديعه للدوري الإنجليزي عاد مرة أخرى لدورتموند.

الحساب الرسمي للفريق على موقع "تويتر" كشف عن انتقال اللاعب لسبارتك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

André Schürrle will join @fcsm_official on loan until June 2020.



We wish him the best of luck. pic.twitter.com/WuV7OHCKUw — (@BlackYellow) July 31, 2019

ويأتي ذلك لخروجه تماماً من حسابات المدرب لوسيان فافر، الذي لا يرى شورله أحد العناصر المؤثرة بفريقه.

رسميًا - المحكمة الرياضية تقرر.. الترجي التونسي بطلًا لإفريقيا "مؤقتًا"

بعد تراجع فرضية برشلونة - نيمار وباريس يتجهان نحو الصلح

وكان صاحب الـ28 عاماً قد انتقل لدورتموند قادماً من فولفسبورج على سبيل الإعارة في 2016، ولكنه فشل في إثبات نفسه ليرحل لفولهام.

ونجح شورله في تسجيل 6 أهداف مع فولهام في 24 مباراة لعبها بقميص الفريق الموسم الماضي.