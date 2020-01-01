دورتموند: باريس سان جيرمان أقرب للصعود وهالاند كان فرصة

هانز يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند يؤكد أن حظوظ باريس سان جيرمان في الوصول لدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا أكبر.

أكد هانز يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند على صعوبة مباراة فريقه المقبلة بذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فاتسكه وتطرق خلالها للحديث عن ضم اللاعب إرلينج هالاند لصفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وقال فاتسكه: "أردنا دومًا أن يكون لدينا مهاجم لديه طرق مختلفة في لعب الكرة، ولو نظرنا للساحة لن نجد العديد من اللاعبين طولهم متر و94 سنتي ولديهم سرعة كبيرة".

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وأضاف: "ضم هالاند كان فرصة لا تظهر كثيرًا، لقد تابعناه لفترة قبلها وقابلته لأول مرة في ديسمبر ووقتها كلانا شعر بإمكانية وجوده مع بوروسيا دورتموند، هو لاعب رائع ولديه عزيمة لا يمكن استبدالها".

وأردف عن رحيل باكو ألكاسير: "كان قرارًا سهلًا فنحن نعرف أن المهاجم الذي لا يلعب يغضب سريعًا، وهو يريد التواجد في يورو 2020 ولو بقي معنا لكان قد فقد فرصته في المشاركة بها".

وأنهى تصريحاته عن توخيل: "لقد عملنا معًا بشكل جيد لمدة عامين، هو مدرب عظيم ولديه عناصر إستثنائية في باريس، ويعاني من الضغط هناك بسبب رغبتهم الدائمة في تجاوز دور الـ 16 بكل تلك الأسماء، ولو كنا في حالتنا يمكننا أن نطيح بهم لكن بكل تأكيد هم الأقرب للصعود".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب سيقام غدًا الثلاثاء في ملعب بوروسيا دورتموند بينما تقام مباراة الإياب بعد ثلاثة أسابيع في باريس.