دهس صديقته السابقة .. لاعب بوكا جونيورز متهم بالعنف ضد المرأة

تقارير صحفية تشير بوجود حالة "عنف ضد المرأة" من قبل لاعب بوكا جنيورز إدواردو سالفيو قد حدثت في الساعات الأخيرة منه ضد صديقته السابقة.

حيث أكدت ماجالي أرافينا، صديقة إدواردو سالفيو السابقة، أن لاعب كرة القدم دهسها بعد أن وجدته في سيارته مع شابة أخرى.

ونشر مقطع فيديو يوضح ما حدث بالفعل، حيث يوجد به بعض اللقطات التي تشير لوجود عملية الدهس.

ماجالي التي تمتلك أطفال مشتركون مع إدواردو، قد صرحت في شكواها بأنها ذهبت إلى النافذة للتحدث إلى سالفيو وأنها وقفت أمام السيارة بسبب رفضه للحديث.

وأوضحت أنه في تلك اللحظة كان يشغل سيارته للرحيل، مما تسبب في حالة الدهس وارتطام القدم اليمنى بالسيارة.

وعولجت أرافينا من قبل الرعاية الطبية الطارئة، التي أكدت بوجود "صدمة انثناء في الطرف الأيمن السفلي".

وأمرت النيابة بنقل ماجالي إلى مكتب العنف ضد المرأة لتقديم الشكوى وأمرت بمسح الكاميرات الأمنية في المنطقة.

"Toto" Salvio atropelló a su mujer en Puerto Madero. El jugador de Boca está prófugo y en la denuncia policial se habla de "lesiones en contexto de violencia de género" pic.twitter.com/5oTNuB9AHQ — Radioplay Con Vos - @NachoGonzalezEnElAire (@radioplayconvos) April 14, 2022

وتقوم النيابة الآن بجمع الأدلة ومراجعة الكاميرات الأمنية وشهادة الشهود، لكنها لم تصدر أي إجراءات بعد.

ولم يهرب سالفيو من الشرطة، لكنهم علموا بما حدث نتيجة الشكوى والآن يجب إخطاره رسميًا بالتهمة، والتي يجب أن يمثل هو أو محاميه أمام مكتب المدعي العام الذي يتولى القضية.

من جانب اللاعب، أكد إدواردو أنه لم يفعل أي خطأ، وإنه ليس مسؤولاً على الإطلاق عن أي شيء، فيما لم يحضر للتدرب مع الفريق يوم الخميس 14 أبريل، بناءً على توصية من فريقه الأرجنتيني بوكا جونيورز.

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