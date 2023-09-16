"دهس بروزوفيتش" .. لاعب الرائد يتحدى النصر ورونالدو

النصر يُواجه الرائد مساء اليوم خارج ملعبه

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يستضيف الرائد عند السادسة بالتوقيت المحلي من مساء اليوم السبت فريق النصر ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وقد استبق نجمه ماتياس نورمان تلك المواجهة المرتقبة برفع راية التحدي.

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لاعب الوسط النرويجي انضم للرائد هذا الصيف ولم يظهر سوى في المباراة الأخيرة أمام الفيحاء، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وقد اختار نجمي النصر، كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش، ليتحداهما قبل اللقاء.

نورمان نشر صورة على إنستجرام تُظهر بروزوفيتش ملقى على الأرض أمام اثنين من نجوم الرائد مع "إيموجي" ضاحك، ويظهر في جانب الصورة رونالدو.

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النصر خسر أول مباراتين في دوري روشن أمام الاتفاق والتعاون لكنه انفجر بعد ذلك وسحق الفتح والشباب والحزم، 5-0 و4-0 و5-1، على الترتيب.

الرائد على الجانب الآخر لم يُحقق سوى انتصار واحد هذا الموسم كان على الرياض بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة، فيما خسر المباريات الـ3 الأولى وتعادل في الأخيرة مع الفيحاء.

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