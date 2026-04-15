دليل GOAL للسفر إلى برشلونة عام 2026: إرشادات للمشجعين، ملعب كامب نو، تذاكر أيام المباريات، نصائح حول برشلونة والمزيد

منذ تأسيسه عام 1899، كان نادي برشلونة أكثر من مجرد نادٍ لكرة القدم. فالفريق الذي يمثل جوهر الهوية الكاتالونية، قد شكل حقبة من التميز الكروي، بدءًا من تأثيرات «كرة القدم الشاملة» التي أرسى أسسها يوهان كرويف وصولاً إلى النجاح غير المسبوق الذي حققه النادي في عهد بيب جوارديولا. يضم برشلونة بعضًا من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بما في ذلك ليونيل ميسي ورونالدينيو وأندريس إنييستا، ويظل أحد أكثر الأندية حصدًا للألقاب وأكثرها جماهيرية في العالم.

يلعب النادي حاليًا مبارياته على أرضه في ملعب إستادي أوليمبيك لويس كومبانيس بينما يخضع ملعب كامب نو الأسطوري لعملية تجديد ضخمة، وتبقى تجربة مشاهدة برشلونة مباشرة فريدة كما كانت دائمًا. من العثور على باقات السفر المثالية إلى حجز أرخص المقاعد في الملعب، يوفر GOAL كل ما تحتاجه لتحويل رحلتك إلى كاتالونيا إلى حقيقة.

متى يلعب نادي برشلونة؟

يقترب موسم 2025/26 من ذروته، ومع سعي برشلونة لتحقيق المجد المحلي والهيبة الأوروبية، فإن كل مباراة لا بد من مشاهدتها. فيما يلي المباريات القادمة للفترة المتبقية من الموسم:

التاريخ والوقت جدول المباريات المكان التذاكر 19 أبريل 2026 - 21:00 برشلونة ضد ريال مدريد (الكلاسيكو) ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس التذاكر 26 أبريل 2026 - 18:30 نادي برشلونة ضد ريال سوسيداد ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس تذاكر 10 مايو 2026 - 20:00 نادي برشلونة ضد فياريال ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس التذاكر 17 مايو 2026 (يُحدد لاحقًا) نادي برشلونة لكرة القدم ضد نادي فالنسيا لكرة القدم ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس التذاكر 24 مايو 2026 (يُحدد لاحقًا) نادي برشلونة ضد نادي إشبيلية ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس التذاكر

هل يمكنني حجز باقات سفر لفريق برشلونة؟

نعم، غالبًا ما يكون حجز باقة سفر هو الطريقة الأكثر راحة لضمان مشاهدة البلوغرانا أثناء المباريات. تقدم SportsBreaks، الشريك الرسمي، باقات شاملة تجمع بين تذاكر المباريات والإقامة في المدينة.

يتيح حجز باقة السفر للمشجعين الحصول على كل شيء في مكان واحد. تم تصميم هذه الباقات لتوفر لك متعة كرة القدم العالمية وإقامة مريحة في العاصمة الكاتالونية، مما يضمن لك عدم الاضطرار إلى التعامل مع عملية الحجز الفردية المعقدة للفنادق وتذاكر المباريات بشكل منفصل.

تأتي كل باقة مع تذاكر دخول عامة رسمية مضمونة. يمكنك الاختيار من بين مستويات مقاعد مختلفة، بما في ذلك المقاعد خلف المرمى أو الترقية إلى تذاكر على الجانب الطويل. الإقامة في الفندق: تشمل باقاتنا الرسمية لنادي برشلونة إقامة ليلة واحدة على الأقل في فندق يقع في قلب المدينة، مما يتيح لك موقعًا مثاليًا للخروج واستكشاف كل ما تقدمه برشلونة.

كم تبلغ تكلفة السفر لمشاهدة نادي برشلونة لكرة القدم؟

ستعتمد تكلفة رحلتك بشكل كبير على طبيعة المباراة ومدى مبكّرية حجزك. فيما يلي الأسعار المبدئية لحزم السفر القادمة:

التاريخ المباراة سعر الباقة يبدأ من الباقة 26 أبريل 2026 برشلونة ضد ريال سوسيداد 389.00 جنيه إسترليني الباقة 10 مايو 2026 نادي برشلونة ضد فياريال 410.00 جنيه إسترليني الباقة 17 مايو 2026 نادي برشلونة ضد نادي فالنسيا 445.00 جنيه إسترليني الباقة 24 مايو 2026 نادي برشلونة ضد نادي إشبيلية 490.00 جنيه إسترليني الباقة

كيف تحصل على تذاكر لمشاهدة نادي برشلونة؟

المصدر الرئيسي للحصول على التذاكر هو الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي برشلونة. ومع ذلك، غالبًا ما يتجاوز الطلب العرض، خاصةً بالنسبة لمباريات الدوري الإسباني والمباريات الأوروبية البارزة. ويطبق النادي نظامًا للأولوية حيث يحصل أعضاء النادي (Socios) على أولوية الشراء، يليهم أعضاء جمعيات المشجعين (Penya)، ثم الجمهور العام.

إذا نفدت التذاكر على الموقع الرسمي أو كنت تبحث عن مقاعد محددة دون أن تكون عضوًا، فإن StubHub هو سوق ثانوي موثوق للغاية. حاليًا، تتوفر التذاكر على StubHub ابتداءً من حوالي 45 جنيهًا إسترلينيًا للمباريات الأقل شهرة، مما يجعلها خيارًا رائعًا للمشجعين المهتمين بالميزانية أو أولئك الذين يخططون لرحلة في اللحظة الأخيرة.

بالنسبة للمشجعين الذين يرغبون في تجنب عدم اليقين الذي يكتنف المبيعات العامة، فإن الشراء من خلال SportsBreaks يضمن حصولك على تذكرة مضمونة كجزء من باقة السفر الخاصة بك.

كم تبلغ أسعار تذاكر نادي برشلونة؟

تتقلب أسعار التذاكر بناءً على الخصم والمسابقة وموقع المقعد. فيما يلي تفصيل عام لما يمكن توقعه:

مباريات الدوري الإسباني العادية: بالنسبة للمباريات ضد فرق من منتصف أو أسفل جدول الترتيب، تبدأ أسعار أرخص التذاكر من 40 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا في المقاعد العلوية من ملعب «إستادي أوليمبيك».

بالنسبة لمباراة الكلاسيكو أو ديربي برشلونة أو مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، تبدأ الأسعار أعلى بكثير، وغالبًا ما تبدأ من وترتفع بسرعة في أسواق إعادة البيع. الضيافة: للحصول على تجربة مميزة، تشمل تذاكر كبار الشخصيات (VIP) الدخول إلى صالات حصرية وخدمات تقديم الطعام. تبدأ أسعار هذه التذاكر عادةً من حوالي 250 جنيهًا إسترلينيًا ويمكن أن تصل إلى 800 جنيه إسترليني للمقاعد المميزة.

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب إستادي أوليمبيك لويس كومبانيس

بينما يتم إعادة بناء ملعب Spotify Camp Nou ليصبح ملعبًا مستقبليًا يتسع لـ 105,000 مقعد، يُعد ملعب Estadi Olímpic Lluís Companys المقر المؤقت للنادي. يقع الملعب على تل مونتجويك الخلاب، ويتسع لحوالي 54,000 متفرج.

يوفر الملعب إطلالات خلابة على المدينة، ورغم احتوائه على مضمار لألعاب القوى، إلا أن الأجواء فيه تظل حماسية للغاية، لا سيما خلال المباريات الليلية. ينبغي على المشجعين تخصيص بعض الوقت لزيارة الحديقة الأولمبية القريبة ونافورة مونتجويك السحرية قبل المباراة. فهو مكان أكثر حميمية من كامب نو، مما يمنحك منظوراً مختلفاً لتجربة برشلونة.

كيف تسافر إلى برشلونة؟

يمكنك السفر مباشرة إلى مطار برشلونة-إل برات (BCN) من أي مدينة رئيسية في العالم تقريبًا. بالنسبة للمسافرين من المملكة المتحدة، توفر شركات طيران مثل بريتيش إيرويز وإيزي جيت وفويلينج ورايان إير رحلات يومية متعددة من لندن ومانشستر وبرمنغهام وإدنبرة.

إذا كنت تبحث عن أفضل العروض، فإن شهري أبريل ومايو هما أفضل الأوقات للزيارة. غالبًا ما يمكن العثور على رحلات ذهاب وعودة من المطارات الأوروبية الرئيسية مقابل 35 جنيهًا إسترلينيًا فقط عند الحجز مسبقًا. للعثور على أفضل الأسعار، نوصي باستخدام محركات البحث مثل سكايسكانر لمقارنة التواريخ وشركات الطيران.

أين تقيم في برشلونة؟

بالنسبة لمحبي كرة القدم، يُنصح بشدة بالإقامة بالقرب من Placa d'Espanya، حيث توفر أسهل وصول إلى ملعب مونتجويك. إذا كنت ترغب في أن تكون في قلب الأحداث، فإن حي Eixample يوفر هندسة معمارية جميلة ويتمتع بوصلات جيدة عبر المترو.

بالنسبة لمن يبحثون عن أجواء الشاطئ إلى جانب مشاهدة مباريات كرة القدم، تُعد منطقة بوبلينو خيارًا ممتازًا، في حين أن الحي القوطي مثالي لعشاق التاريخ الذين يرغبون في الإقامة على مسافة قريبة من أقدم معالم المدينة.

ماذا تفعل في برشلونة؟

برشلونة هي وجهة سياحية عالمية المستوى تقدم ما هو أكثر بكثير من مجرد كرة القدم. للاستفادة القصوى من رحلتك، ضع في اعتبارك هذه المعالم البارزة:

متحف برشلونة: حتى أثناء بناء الملعب، يظل المتحف مفتوحًا وهو أحد أكثر المتاحف زيارةً في إسبانيا. ويضم معرضًا تفاعليًا بعنوان Spotify Camp Nou Live.

حتى أثناء بناء الملعب، يظل المتحف مفتوحًا وهو أحد أكثر المتاحف زيارةً في إسبانيا. ويضم معرضًا تفاعليًا بعنوان Spotify Camp Nou Live. ساغرادا فاميليا: تعتبر تحفة أنطوني غاودي غير المكتملة وجهة لا بد من زيارتها لأي زائر.

تعتبر تحفة أنطوني غاودي غير المكتملة وجهة لا بد من زيارتها لأي زائر. لاس رامبلاس ولا بوكويريا: تجول في الشارع الشهير وتوقف في السوق التاريخي لتناول بعض من أفضل أطباق التاباس في العالم.

تجول في الشارع الشهير وتوقف في السوق التاريخي لتناول بعض من أفضل أطباق التاباس في العالم. بارك غويل: جوهرة أخرى من إبداعات غاودي توفر إطلالات بانورامية على المدينة والبحر الأبيض المتوسط.

كيف تتنقل في برشلونة؟

تتمتع برشلونة بشبكة نقل عام استثنائية. المترو هو الطريقة الأكثر كفاءة للتنقل. للوصول إلى استاد أوليمبيك، استقل المترو إلى محطة إسبانيا (الخط 1 أو الخط 3). من هناك، يمكنك ركوب حافلة نقل مجانية إلى الاستاد أو استخدام السلالم المتحركة الخارجية التي تؤدي إلى أعلى التل.

يُعد أيروبوس أسرع وسيلة للانتقال من المطار إلى وسط المدينة (بلاكا دي كاتالونيا)، حيث تنطلق رحلاته كل 5-10 دقائق. وللحصول على مسار أكثر جمالاً، يُعد نظام حافلات TMB وقطارات FGC موثوقين للغاية أيضًا.

كيف تبقى على اتصال في برشلونة؟

البقاء على اتصال أمر حيوي للتنقل في شوارع الحي القوطي المتعرجة ومتابعة آخر أخبار المباريات. تقدم eSIM.sm حلاً رقمياً مع باقات بيانات لإسبانيا تبدأ من 6.00 دولارات فقط. يمكنك تجنب رسوم التجوال الباهظة وتفعيل بياناتك فور هبوطك في مطار إل برات.

بالإضافة إلى ذلك، لضمان أمانك أثناء استخدام شبكة Wi-Fi العامة في المدينة أو في فندقك، نوصي باستخدام NordVPN. يتيح لك ذلك التصفح بأمان والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من المنزل دون قيود إقليمية، حتى لا تفوتك أي لحظة من الاستعدادات قبل المباراة.