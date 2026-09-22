دليل مبابي لصناعة المظلومية: كيف تملأ الشاشات ضجيجًا وتحول مسار الكرة الذهبية؟!

لم يعتد متابعو النجم الفرنسي على رؤيته بهذا الوجه المستنفر إعلاميًاـ عرف كيليان مبابي وفريق عمله دائمًا بالشح الشديد في الإطلالات الصحفية، وحساب كل كلمة بميزان دقيق، مع تفضيل الابتعاد التام عن العدسات عند اشتعال الأزمات.

لكن المشهد انقلب رأسًا على عقب خلال الأيام الأخيرة، حيث ظهر اللاعب في ما لا يقل عن خمس مناسبات إعلامية خلال أقل من 10 أيام، متنقلًا بين صفحات مجلة فرانس فوتبول، وقاعات المؤتمرات الصحفية مع ناديه، ومناطق المقابلات السريعة، وصولًا إلى استغلال معسكر منتخب بلاده للرد على تصريحات عثمان ديمبيلي وتوضيح أمور كان مكانها الطبيعي داخل الغرف المغلقة.

هذا التدفق الكثيف لم يكن مصادفة، بل جاء كل ظهور ليخدم غاية واحدة، وهي فرض قضية الكرة الذهبية واستحقاقه لها على صدارة النقاش الكروي في العالم.

براعة تعبئة الأرقام ومأزق المعيار الفردي

لا يستطيع أي منصف أن ينكر أن أرقام النجم الفرنسي في الموسم المنصرم مهولة ورائعة بكل المقاييس، فهو لاعب يعرف كيف يعبئ الأرقام بأفضل صورة ممكنة، ويملك شراسة تهديفية تجعله حاضرًا في قمة السجلات الفردية.

إلا أن هذه الجائزة التاريخية لم تُصنع يومًا لمن يسجل أكبر عدد من الأهداف داخل الشباك، وإلا لكان هاري كين أحق بالكرة الذهبية منه ومن غيره في الموسم الماضي نظير غزارته التهديفية.

تسجيل الأهداف له مكافآته المحددة والمعروفة، فهناك الحذاء الذهبي المحلي والقاري، وهناك حذاء المونديال الذهبي، أما الكرة الذهبية فقيمتها تكمن في مدى انعكاس هذا البريق الفردي على تتويج فريقك ومنتخبك بالألقاب الكبرى، وهو ما فشل فيه اللاعب تمامًا بعد موسم صفري محليًا وأوروبيًا مع ناديه، وخروج مخيب من نصف نهائي كأس العالم.

هندسة المشهد وسرقة الانتباه من الأبطال

قبل هذه العاصفة الكلامية، كانت الدفة تتجه بهدوء نحو مستحقيها الفعليين، كان الحديث يدور منطقيًا حول رودري بطل العالم وأفضل لاعب في البطولة، الذي قاد منظومة فريقه ببراعة استثنائية، وحول لامين يامال الذي جمع بين لقبي الدوري وكأس العالم رغم تراجعه النسبي في المونديال، مع استدعاء عابر لاسم ليونيل ميسي.

في تلك المعادلة الواقعية، كان النجم الفرنسي يتجه لاحتلال مركز رابع أو خامس يمر مرور الكرام دون أن يلتفت إليه أحد.

هنا أدرك مبابي أن الصمت يعني نسيانه، فقرر نسف فكرة الأولوية الجماعية، وأعلن بتحد صريح: "سأصوت لنفسي، لم يكن هناك لاعب أفضل مني"، جاعلًا من تلك الكلمات أداة ضغط نفسي على المصوتين لإحراجهم ودفعهم إلى الخوف من استبعاد صاحب الأرقام الفلكية.

فخ المظلومية الاستباقية

تتجلى الحيلة الذكية في تحويل الخسارة المتوقعة إلى بطولة زائفة، مبابي نقل المعركة من المستطيل الأخضر إلى غرف التحرير وشاشات التلفزيون، ليضمن لنفسه الفوز في كل السيناريوهات.

فإن استسلم المصوتون لضغطه ونال الجائزة، فقد انتزعها ببراعة صناعة الزخم وتوجيه الإعلام، وإن ذهبت الكرة الذهبية لمن يستحقها رياضيًا وتكتيكيًا، فلن يتذكر أحد أنه خرج بموسم صفري، بل ستتحول السردية الجماهيرية فورًا إلى أن الجائزة سُرقت من صاحب الأرقام التاريخية والهداف الاستثنائي، لقد جهز اللاعب مظلوميته بعناية فائقة قبل أن ينطق أي مسؤول باسم الفائز.

بيت القصيد

أثبت كيليان مبابي أنه مراوغ بارع خارج الخطوط تمامًا كما هو داخلها، ونجح في حشر اسمه وسط المرشحين الحقيقيين عبر صخب التصريحات وتكثيف الظهور.

لكن جوهر كرة القدم سيبقى عصيًا على التزييف، فالأهداف التي لا ترفع الكؤوس ولا تقود الأندية والمنتخبات إلى منصات المجد تظل مجرد أرقام شخصية مكانها رفوف الهدافين.

لقد استطاع مبابي تغيير سردية الإعلام وتصدر العناوين، لكن انتزاع الجائزة عبر صناعة المظلومية والترويج الذاتي سيفرغ الكرة الذهبية من قيمتها، ليمنحها لمن يملأ الشاشات ضجيجًا لا لمن يملأ الملاعب بطولات.