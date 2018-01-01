دقيقة حداد قبل مواجهة الأهلي والداخلية

الراحل فارق عالمنا عن عمر يناهز 46 عامًا إثر حادث أليم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الوقوف دقيقة حداد على الإعلامي محمد السباعي، اليوم السبت، قبل انطلاق مواجهة الأهلي والداخلية.

وكان أحد أصدقاء الإعلامي قد أعلن وفاته فجر اليوم، إثر تعرضه لحادث أليم، عن عمر يناهز 46 عامًا.

المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.

الاتحاد المصري قرر الوقوف دقيقة حدادًا على روح الإعلامي محمد السباعي الذي وافته المنية فجر اليوم قبل مباراة الداخلية والأهلي الليلة. 🙏 pic.twitter.com/fPkQgftEu5 — جول مصر (@goaleg) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨

ويعد السباعي أحد المعلقين الرياضيين المصريين، والذي عمل لفترة في قناة دبي الرياضية.

يذكر أن المارد الأحمر يدخل المباراة هو محتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.