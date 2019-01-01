دقيقة حداد لأجل رييس وابنة إنريكي

تشانا توفيت أمس عن عمر 9 أعوام..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

شهدت مباراة إشبيلية وسيلتا فيجو في الليجا على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، دقيقة من الصمت والحداد

جاء ذلك تحية لتشانا ابنة لويس إنريكي التي توفيت بالأمس عن عمر 9 أعوام، بالإضافة إلى خوسيه أنتونيو رييس لاعب إشبيلية السابق الذي توفي في الأول من يونيو.

وكان رييس قد فارق الحياة عن عمر يناهز 35 عاماً في حادث سير أليم.

فيما توفيت تشانا أمس بعد صراع مع سرطان العظام دام لـ6 أشهر.

The Ramon Sanchez-Pizjuan held a minute of silence in memory of Jose Antonio Reyes and Xana, daughter of Luis Enrique. 🙏#SevillaFCCelta pic.twitter.com/7SduCBZjKt — LaLiga (@LaLigaEN) August 30, 2019

وكان إنريكي قد استقال من تدريب إسبانيا بعد سلسلة متكررة من الغيابات لأسباب عائلية، نظراً لمرض ابنته.

يذكر أن تشانا حضرت مع والدها احتفالات الفوز بثلاثية 2015 الشهيرة مع برشلونة، إذ تواجدت في كامب نو وحملت العمل الكتالوني.