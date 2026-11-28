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تلقى برشلونة دفعة كبيرة بعودة ثلاثة لاعبين من الإصابة قبل مواجهته ديبورتيفو لا كورونيا خارج أرضه في الدوري الإسباني يوم الأحد، بعدما تأكدت جاهزية لامين يامال ورودري وأندرياس كريستنسن. لكن هانزي فليك لا يزال يواجه صعوبات في اختيار تشكيلته بسبب إصابات جديدة وإيقاف يُبعد عدة لاعبين أساسيين.

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دفعة ثلاثية لبرشلونة قبل مواجهة ديبورتيفو

يعود يامال ورودري وكريستنسن إلى حسابات برشلونة لمباراته خارج أرضه أمام ديبورتيفو يوم الأحد. وتأتي جاهزيتهم في وقت مناسب للفريق الكتالوني بعد سلسلة مرهقة من المباريات. وغاب يامال عن الفوز على صباح في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع في باكو بأذربيجان، بسبب مشكلة في الكاحل . وكانت تلك الرحلة الطويلة أول مرة يغيب فيها اللاعب الشاب عن مباراة لبرشلونة طوال الموسم.

وتعافى رودري أيضًا من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تعرض لها خلال الفوز على أستون فيلا في 3 نوفمبر. وغاب لاعب الوسط عن آخر ثلاث مباريات لبرشلونة، وكذلك عن مباراتين لإسبانيا خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر، فيما يعود كريستنسن بعد غيابه عن مباراتين بسبب مشكلة في ربلة الساق.

فليك يؤكد عودة الثلاثي وسط إصابات جديدة

أكد فليك يوم السبت أن اللاعبين الثلاثة العائدين جاهزون للمشاركة. لكن مدرب برشلونة يواجه أيضًا غيابات جديدة، بعدما تأكد غياب أليخاندرو بالدي ومارك بيرنال.

وقال فليك للصحفيين: «رودري وأندرياس ولامين أيضًا سيسافرون معنا، ويمكنهم اللعب. يعاني مارك من بعض المشكلات، لكنها ليست إصابة كبيرة. علينا أن نرى. لكنه سيغيب عن مباراة [ديبورتيفو]، وربما عن المباراة التالية أمام أتلتيكو [مدريد] أيضًا».

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إيقاف فيرمين يفتح الباب أمام أولمو

يكتسب تعافي يامال السريع أهمية كبيرة لبرشلونة، إذ بدأ جميع مبارياته في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا قبل منتصف الأسبوع، وسجل 13 هدفًا وصنع 13 هدفًا في 17 مشاركة. وكان رودري بدوره حاضرًا باستمرار في التشكيلة، إذ خاض 14 مباراة متتالية قبل إصابته، بينما لم يشارك كريستنسن سوى في مباراة واحدة لمدة 30 دقيقة أمام أتلتيكو مدريد في وقت سابق من الشهر الجاري.

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وإلى جانب الغائبين منذ فترة طويلة تشافي إسبارت وروني بردغجي، يفتقد برشلونة أيضًا فيرمين لوبيز. ويقضي لاعب الوسط عقوبة إيقاف لمباراتين بعد طرده أمام فياريال في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ما يتيح لداني أولمو فرصة الاضطلاع بدور أكبر.

أسبوع حاسم ينتظر فريق فليك

يسافر برشلونة لمواجهة ديبورتيفو يوم الأحد، ساعيًا للاستفادة من عودة يامال ورودري إلى خيارات التشكيلة الأساسية. ومع غياب عدة لاعبين، سيعتمد فليك كثيرًا على لاعبيه الأساسيين الجاهزين لحصد النقاط الثلاث.