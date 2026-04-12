دفعة لكأس العالم للنرويج: نجم متألق في دوري أبطال أوروبا يحصل على الجنسية

حصل المنتخب النرويجي على دفعة قوية نحو كأس العالم 2026. فحارس المرمى نيكيتا هايكين لاعب نادي بودو/غليمت بات يُعدّ منذ بضعة أيام مواطنًا نرويجيًا، ومن المرجّح جدًا أن يحصل على مكان في قائمة المونديال.

وُلد هايكين قبل ثلاثين عامًا في إسرائيل لوالدين روسيين. وعندما كان في الثانية من عمره، انتقلت عائلته مجددًا إلى روسيا. وفي سنواته الأولى مثّل عدة منتخبات روسية للفئات السنية.

لكنّه لم يشارك مع المنتخب الأول. ففي عام 2015 استُدعي للمرة الأولى والوحيدة. ولم يحقق ظهوره الأول مع روسيا، إذ بقي على مقاعد البدلاء في المباراتين.

يلعب هايكين منذ عام 2019 مع بودو، حيث أصبح ركيزة أساسية. وعاش الحارس نجاحات أوروبية، كان أبرزها مشوار دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وقد بلغ النرويجيون، بفضل هايكين أيضًا، دور الـ16.

وعلى الرغم من مستوياته مع الفريق النرويجي المفاجأة، فإن استدعاءه لروسيا كان بعيدًا جدًا في السنوات الأخيرة. وكان ذلك مرتبطًا بالكامل بدعمه الصريح لأوكرانيا ومواقفه المناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إن عدم امتلاك هايكين لأي مباراة دولية بقميص روسيا يجعل انتقاله إلى الجنسية الكروية النرويجية إجراءً شكليًا لدى الفيفا.

وكون هايكين سيكون قابلًا للاستدعاء خلال فترة المباريات الدولية المقبلة يُعد دفعة كبيرة للمنتخب الوطني. فـأوريان نيلاند هو عادة الحارس الأول بلا منازع، لكن حارس إشبيلية ظل طوال الموسم جالسًا على مقاعد البدلاء في الليغا، ما يجعله ملفًا مقلقًا.

إيغيل سيلفيك (واتفورد) وفيلجار ميهرا (أودنسه بي كيه) خياران آخران لمدرب المنتخب ستوله سولباكن، لكنهما لا يبدوان مضطرين، رغم نقص وقت اللعب لدى نييلاند، للاستعداد لمكان في حراسة المرمى.

وكان سولباكن قد أشار لوسائل إعلام نرويجية إلى أن هايكين «خيار» ليكون ضمن قائمة كأس العالم. لكن يوم السبت لم يكن يوم هايكين. ففي القمة أمام بطل الدوري فايكينغ إف كيه، تلقت شباكه خمسة أهداف: 5-0.