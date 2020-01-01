دفاع مهلهل وشخصية معدومة .. كيف يتحول ريال مدريد إلى قط أليف في غياب راموس؟!

كيف يؤثر غياب القائد سيرخيو راموس على ريال مدريد هذا الموسم؟

هو اللاعب الأهم في التاريخ الحديث لريال مدريد دون أدنى شك، هو الشخص الأكثر تأثيرًا عندما يتواجد داخل الملعب وبعض الأحيان عندما يتواجد خارجه.

نتحدث هنا عن سيرخيو راموس الذي أصبح القائد التاريخي لريال مدريد بعد كل تلك الألقاب التي رفعها لصالح النادي الملكي في سنوات ارتداء شارة القيادة.

دور راموس القيادي في ريال مدريد لا يقف على الجانب النفسي فقط، بل يمتد لتأثير واضح داخل الملعب، وإن كان ذلك التأثير يتراجع أحيانًا لكنه لا يزال مؤثرًا بشكل واضح.

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صاحب هدف العاشرة والسوبر الإسباني ضد إشبيلية، وواحد من أهم أسباب التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي وبالرغم من التراجع الشخصي له إلا أنه بشكل عام يستمر في التأثير بوجوده وفي غيابه على حالة ريال مدريد.

البعض تحدث عن إمكانية رحيله راموس بنهاية عقده، وربما يكون ذلك هو الخيار العقلاني من أجل إعادة بناء مستقبل الدفاع، لكن في الواقع الأرقام الخاصة بالموسم الجاري ترفض ذلك بشكل قاطع

ريال مدريد في غياب راموس

لعب ريال مدريد هذا الموسم أربعة لقاءات دون النجم الأول له في الدفاع سيرخيو راموس، وحال الفريق في تلك المباريات الأربع لم يكن مثاليًا.

لم يكن جيدًا حتى أو مقبولًا، بل كان قميئ ومزري، فريال مدريد حقق الفوز في مواجهة واحدة فقط في غياب راموس هذا الموسم.

الفوز جاء أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا، وبالرغم من أهمية تلك المباراة إلا أنها لا يجب أن يُقاس عليها وضع الفريق في غياب قائد الدفاع.

بل يجب أن يحدث العكس تمامًا فالأخطاء الدفاعية أمام إنتر كانت كارثية وتلقى الفريق هدفين ساذجين كادا يصعبا من مهمته في دوري أبطال أوروبا.

في المقبل عندما نستعرض أرقام الفريق في غياب راموس سواء في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري الإسباني سنجد حقائق واضحة للجميع.

أهم تلك الأرقام بجوار انخفاض نسب الانتصارات سيكون ارتفاع معدلات استقبال الأهداف ونقصان معدلات تسجيلها.

ريال مدريد في وجود راموس

ربما لا يكون الأمر مثاليًا أيضًا في وجود راموس مع ريال مدريد هذا الموسم داخل الملعب، لكنه بكل تأكيد أفضل حالًا من غيابه.

ريال مدريد لعب عشر مباريات في وجود راموس داخل أرض الملعب فاز في ستة منها لترتفع نسبة الانتصارات من 25% لـ 60% فقط لأن القائد كان موجودًا.

على جانب الأرقام التهديفية سواء لصالح ريال مدريد أو ضده في شباكه سنرى أن عدد الأهداف التي تلقاها ريال مدريد في وجود راموس هو 13 هدفًا في عشر مباريات بنسبة 1.3 في المباراة الواحدة.

في المقابل تلقى الفريق ستة أهداف في أربعة لقاءات بمعدل هدف ونصف في المباراة عندما كان راموس غائبًا عن الملكي.

ما لا يمكن قياسه بالأرقام

قائمة المقارنات الرقمية تطول لكنها لا تعبر حقًا عن أهمية وجود راموس في تشكيل ريال مدريد خلال الموسم الحالي.

هناك بعض الأمور التي يكون قياسها بالأرقام ظالمًا لها، وأهم تلك الأمور هي غياب شخصية الفريق الملكي في غياب راموس.

كأنه آخر من تبقى من جيل ثلاثية الأبطال الخالدة، فأصبح غياب راموس عن الملعب بمثابة غياب روح وقلب مدريد.

رحيل راموس سيكون حتميًا بعد أشهر قليلة، لكن لا يجب أن يحدث هذا الفريق قبل أن يجد الفريق البديل الذي يستطيع حتى تعويض غيابه معنويًا وليس رقميًا.