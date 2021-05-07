دعم غير مسبوق .. النصر يستعد لفترة انتقالات تاريخية في الصيف

خبر سار لجماهير نادي النصر

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن خطوة رائعة في مسيرة نادي النصر، تحت قيادته الجديدة برئاسة مسلي آل معمر، وذلك قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

النصر يعاني على المستوى المادي خلال الفترة الماضية، تحت قيادة رئيسه السابق صفوان السويكت، حيث تراكمت الديون على النادي، مما حرمه من شهادة الكفاءة المالية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ما هي خطوة تسديد ديون النصر؟

الإعلامي وليد الفراج، قال عبر برنامجه "الدوري مع وليد": "أعضاء الشرف سيحلون أزمة ديون النادي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر يتابع الأمر بنفسه".

الفراج واصل: "سمو الأمير خالد بن فهد سيتولى بنفسه مسؤولية سداد الديون، من أجل مساعدة مجلس إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، في مهمة إدارة النادي".

يأتي ذلك في ظل الديون المتراكمة على نادي النصر، تحت قيادة الرئيس السابق صفوان السويكت، الذي تم حل مجلس إدارته من جانب وزارة الرياضة.

كم تبلغ ديون نادي النصر؟

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن ديون نادي النصر وصلت إلى ملبغ 80 مليون ريال، وذلك في عهد مجلس إدارة صفوان السويكت، مما جعل النادي يمر ببعض الأزمات.

أحد أبرز الأزمات التي مر بها نادي النصر تحت قيادة السويكت، هو الحرمان من شهادة الكفاءة المالية، بالإضافة إلى عدم تسديد رواتب العاملين بالنادي.

وبعدما ترك السويكت رئاسة نادي النصر، تسلم مسلي آل معمر المسؤولية والنادي يعاني من تلك الديون.

فترة انتقالات تاريخية للنصر

وبعد تلك الخطوة، سيركز مجلس إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، على توفير مبلغ كبير للدخول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين.

ومن المنتظر أن نشهد فترة انتقالات تاريخية لنادي النصر، بالتعاقد مع لاعبين مميزين، من أجل تدعيم صفوف العالمي، الذي يستعد لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

من سيواجه النصر في دوري أبطال آسيا؟

سيلعب نادي النصر أمام فريق تركتور الإيراني، في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين، بعدما صعد العالمي متصدرًا للمجموعة الرابعة.

ويتمسك نادي النصر بخوض مباراة تركتور على أرضه في العاصمة السعودية الرياض، بعدما تردد بأن جميع المباريات ستقام على ملاعب محايدة.

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