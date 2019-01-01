دعم من عضو شرف النصر عقب اقتراب تتويج العالمي بطلًا

العالمي على بعد خطوة واحدة من لقب الدوري السعودي، الغائب عن خزائنه منذ أربع سنوات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص عبد العزيز بن أحمد بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، على تقديم دعم مادي للنادي، بعد تحقيق الفوز أمام الحزم.

العالمي فاز أمس السبت، أمام الحزم بثلاثية نظيف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وحافظ الفوز للنصر على صدارة جدول الترتيب برصيد 67 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، صاحب الوصافة، بينما تجمد الحزم عند 30 نقطة في المركز الـ12.

عضو الشرف دعم النادي العاصمي بـ300 ألف ريال سعودي، وثمن مجلس الإدارة برئاسة سعود آل سويلم، هذه المباراة، مؤكدًا أنها غير مستغربة من عبد العزيز بغلف.

يذكر أن النصر يلاقي الباطن في الجولة الأخيرة، بينما يلتقي الهلال بالشباب، وحال فوز العالمي يتوج بطلًا دون النظر لنتيجة الزعيم.