أوقفوا الفوضى .. "دعم الأندية السعودية غير مستحق"

شهادة الكفاءة المالية بداية القضاء على الديون

طالب الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية وزارة الرياضة السعودية بإيقاف دعمها للأندية، حتى يعتمد كل نادٍ على استثماراته، ويتوقف الصرف الفوضوي.

وزارة الرياضة السعودية قررت وضع حدًا لديون الأندية التي تتراكم عليهم كل منهم في نهاية كل موسم، في ظل المرتبات الكبيرة للاعبين الأجانب والمدربين سواء الحاليين أو السابقين، إذ قررت الوزارة تطبيق نظام الكفاءة المالية.

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الكفاءة المالية بدأ العمل به منذ يناير الماضي، إذ أنه يتوجب على كل نادٍ أن يسدد جميع ديونه المتعلقة بكرة القدم من رواتب لاعبين ومدربين وموظفين وغيرها، قبل بداية سوق الانتقالات وإلا سيتم حرمان النادي من إبرام صفقات جديدة.

وكتب أبو هداية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أقترح توقف دعم وزارة الرياضة للأندية بدوري المحترفين لكي تعتمد هذه الأندية على إستثماراتها وعقليات مجالس اداراتها ومحبيها".

وأضاف: "في النهاية يظل العمل وفق مفهوم الإكتفاء الذاتي مطلب حيوي فلا يكون هناك صرف فوضوي بل حسب الامكانات المتوفرة لها ودون الحاجة لانتظار دعم أراه غير مستحق !!".

💠 أقترح توقف دعم وزارة الرياضة للأندية بدوري المحترفين لكي تعتمد هذه الأندية على إستثماراتها وعقليات مجالس اداراتها ومحبيها ، ففي النهاية يظل العمل وفق مفهوم الإكتفاء الذاتي مطلب حيوي فلا يكون هناك صرف فوضوي بل حسب الامكانات المتوفرة لها ودون الحاجة لانتظار دعم أراه غير مستحق ‼️ — محمد أبوهداية (@mabuhedaih) June 24, 2021

خلال الأيام الحالية، وفي ظل فشل الخماسي الكبير الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب، في الحصول على شهادة الكفاءة قبل الميركاتو الصيفي، الذي ينطلق في الشهر المقبل، هناك بعض الأصوات تطالب بتسديد وزارة الرياضة لجزء من ديون هذه الأندية، لإنقاذها.

ومنحت وزارة الرياضة الأندية مهلة حتى 21 من أغسطس المقبل، لتسديد الديون، وإلا سيتم حرمانها من إبرام صفقات جديدة.