دعمًا لأوكرانيا .. ليفاندوفسكي يفسخ عقد راعٍ صيني!

قرر البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني اتخاذ موقف صارم من الغزو الروسي إلى أوكرانيا، وقرر الانفصال عن أحد رعاته.

وليمكن لـ"جول GOAL" أن يؤكد من قبل وكالة البولندي أن ليفاندوفسكي اتخذ قرار الانفصال عن شركة "هواوي" الصينية التكنولوجية العملاقة.

ما هو سبب الانفصال؟

السبب في ذلك هو أن مجموعة التكنولوجيا الصينية ساعدت روسيا على تأمين شبكتها ضد الهجمات الإلكترونية بعد غزو أوكرانيا.

ليفاندوفسكي كان سفيرًا عالميًا للعلامة التجارية لشركة "هواوي"، ومن المفترض أن يكلفه الانفصال الآن حوالي خمسة ملايين يورو.

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ماذا قيل عن الانفصال؟

صرح توماش زاويسلاك مستشار ليفاندوفسكي لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الإثنين: "اتخذنا قرارًا بإنهاء التعاون التسويقي بين روبرت ليفاندوفسكي وعلامة هواوي التجارية".

وأكد زاويسلاك أنه سيتم "تعليق تنفيذ جميع الخدمات الإعلانية من جانبنا"، لكنه في ذلك الوقت لم يذكر السبب الرسمي لتلك الخطوة.

وحينها أشارت وسائل إعلام بولندية إلى أن ذلك مرتبط بتقرير مباشر نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، جاء فيه أن هواوي ساعدت روسيا في صد هجمات قرصنة إلكترونية قام بها موالين لأوكرانيا.

نفي والتزام!

رغم قرار ليفاندوفسكي إنهاء الشراكة، إلا أن فرع "هواوي" في بولندا نفى التقرير ووصفه بأنه "أخبار كاذبة".

ليفاندوفسكي ملتزم للغاية تجاه القضية الأوكرانية، حيث ارتدى شارة القيادة بألوان علم أوكرانيا للتنديد بالغزو الروسي خلال مباراة آينتراخت فرانكفورت نهاية فبراير الماضي.

وقال في ذلك الوقت: يجب ألا نقبل ما يحدث هناك، ويجب أن ندعم أوكرانيا".

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