دعايا وألغاز .. طريقة مبتكرة من برشلونة لترويج أداما

أشعل نادي برشلونة حماس جماهيره بطريقة شيقة قبل الإعلان عن ضم الدولي الإسباني أداما تراوري.

وانتقل تراوري إلى برشلونة على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2022 مع إمكانية الشراء، وسيدفع النادي راتب اللاعب.

وسيقوم النادي الكتالوني بتقديم المهاجم الإسباني كلاعب جديد لبرشلونة، يوم الأربعاء المقبل، دون حضور جماهيري.

كيف أعلن برشلونة وصول تراوري؟

استخدم برشلونة لعبة ألغاز تدعى "Paraulógic" للإعلان عن وصول اللاعب، حيث قام بجعل عشاق البلوجرانا تخمين اسمه.

وهذه اللعبة هي لعبة ألغار، تقدم لغزًا واحدًا فقط في اليوم، وبمجرد تخمين الكلمة الصحيحة، لن تحصل على كلمة أخرى إلا بعد نهاية اليوم، وتعتمد اللعبة على الإنترنت ويمكن اللعب باستخدام متصفح الهاتف الذكي أو سطح المكتب، ولا يوجد تطبيق رسمي لتحميله.

وإذا كنت تخمن الحرف الصحيح في المكان الصحيح، سيتحول لون المربع إلى اللون الأخضر، أما إذا كان الحرف الصحيح في المكان الخطأ يتحول للون الأصفر، بينما يعني البلاط الرمادي أن الحرف ليس موجودا في الكلمة على الإطلاق.

ما هي صفقات برشلونة للآن؟

يمر نادي برشلونة حاليًا بواحد من أسوأ مواسمه على الإطلاق، بعد أن ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات وانتقل إلى بطولة الدوري الأوروبي، واحتلاله المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها النادي.

النادي الكتالوني وقبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية الجارية، يحاول مصالحة جماهيره عن طرق برم صفقات جديدة من أجل إنعاش الفريق.

وتعاقد برشلونة حتى الآن مع فيران توريس من مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى أداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة.

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