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كأس العالم للأندية

دروجبا يهنئ ريال مدريد بالتتويج بكأس العالم للأندية

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الفيل الإيفواري يعبر عن سعادته بتواجده في أبو ظبي الإماراتية

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أبدى الإيفواري ديدييه دروجبا، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، سعادته البالغة، بتواجده في مدينة أبو ظبي الإماراتية، خلال منافسات كأس العالم للأندية.

ريال مدريد الإسباني حقق لقب كأس العالم للأندية، بعد الفوز على العين الإماراتي في المباراة النهائية، بأربعة أهداف مقابل هدف.

دروجبا وجه رسالة عبر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن سعادته في مدينة أبو ظبي.

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الفيل الإيفواري قال: "لقد استمتعت بتجربتي في كأس العالم للأندية 2018 هنا في أبوظبي أهنئ ريال مدريد بطل العالم يا له من إنجاز".

ديدييه دروجبا يمتلك سجلًا حافلًا من الإنجازات داخل المستطيل الأخضر، سواء مع تشيلسي الإنجليزي أو المنتخب الإيفواري.

وأعلن دروجبا اعتزاله كرة القدم خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد 20 عامًا لعب خلالهم الكرة وحقق العديد من الإنجازات.

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