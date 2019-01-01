كأس أمم أفريقيا

دروجبا يُخطط للانقضاض على مقعد رئيس الاتحاد الإيفواري

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(C)Getty Images
الفيل الإيفواري يبحث عن خطوة إدارية جديدة إلى الأمام

ترددت أنباء في بعض الصحف الإيفوارية، عن خطة الأسطورة ديديه دروجبا، للوصول لسُدّة حكم اتحاد كرة القدم في بلاده.

وجاءت التقارير نقلاً عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، التي علمت من مصادرها الخاصة أن أيقونة تشيلسي ينوي الترشح لخوض انتخابات الاتحاد الإيفواري المقرر لها نوفمبر المقبل.

وأكدت الصحيفة التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، أن الفيل سيعلن قرار الترشح قريبًا، في محاولة منه لإزاحة الرئيس الحالي أوجستين سيدي ديالو، الذي تعرض لانتقادات لاذعة في الآونة الأخيرة، لخروج منتخب الأفيال من الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية.

اختيارات المحررين

وكان صاحب الـ41 عامًا، قد تولى مؤخرًا منصبًا إداريًا في الاتحاد الإفريقي "كاف"، بتعيينه مستشارًا للرئيس أحمد أحمد، وفي نفس الوقت، يعمل في اللجنة الفنية لنادي ويليامزفيل الإيفواري.

ويعتبر دروجبا من أهم أساطير ساحل العاج، بظهوره مع المنتخب في 105 مباراة دولية، سجل خلالها 65 هدفًا على مدار 12 عامًا.

 

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