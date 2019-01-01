دروجبا: أبراهام يتعلم مني

ديدييه دروجبا يمدح مهاجم تشيلسي تامي أبراهام

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أسطورة نادي تشيلسي والمهاجم الإيفواري ديدييه دروجبا إن نجم البلوز الصاعد تامي أبراهام يتعلم منه الكثير من الأشياء ويتدرب عليها خلال التدريبات.

وكان أبراهام قد قدم أداء مميزًا في الفترة الأخيرة استحق عليها الكثير من الإشادات التي حصل عليها من لاعبين سابقين ومدربين على رأسهم مدربه فرانك لامبارد الذي أعطاه الفرصة والثقة.

وحول التألق الذي ظهر به أبراهام مؤخرًا، أكد دروجبا أنه ناتج عمل كبير منه وموهبة رائعة حصلت على الفرصة في وقت مبكر وامتلكت العقلية المناسبة من أجل استغلالها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2019

وأضاف: "أبراهام يتعلم مني الكثير، في التدريبات يحاول إتقان أكثر من شيء تعودت القيام بهم، بالطبع هذا يسعدني أن أرى لاعب بموهبته يقتدي بي في شيء ما"

وتابع: "فرانك لامبارد قادر على ثقل موهبة اللاعبين الشباب، لقد كان يجيد ذلك حين كان لاعبًا فما بالك حين تصبح هذه وظيفته الأساسية، أتوقع له النجاح وسعيد بالعمل المميز الذي قدمه في تشيلسي حتى الآن"

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يذكر أن تامي أبراهام يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 أهداف حتى الآن، كما تم استدعاؤه للمنتخب الإنجليزي لأول مرة خلال التوقف الدولي الأخير.