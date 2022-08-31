دراما انتقال سيلفا لبرشلونة تنتهي .. برناردو مستمر في مانشستر سيتي!

الأمور تشير إلى بقاء دي يونج أيضًا في برشلونة

أكد مانويل استيارتي، أن برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي سيبقى في النادي ولن يغادر إلى فريق برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الحالي.

ويعد استيارتي من ضمن فريق المدرب بيب جوارديولا، حيث يتولى رئاسة البروتوكول ودعم اللاعبين في الفريق السماوي.

وأوضح في تصريحاته اليوم، أن سيلفا سيبقى في مانشستر سيتي كما أنه سيشارك في مواجهة الليلة ضد نوتنجهام فورست.

ماذا عن بقاء سيلفا في مانشستر سيتي؟

تحدث استيارتي لمحطة راديو "RAC1" الإسبانية وقال: "برناردو سوف يلعب اليوم وسيبقى في مانشستر سيتي".

وكان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا قد بدأ موسمه الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مميز، حيث سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة في خلال 4 مشاركات.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة فريق نوتنجهام فورست الليلة على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا عن رحيل دي يونج؟

بقاء سيلفا في مانشستر سيتي يعني أن برشلونة لن يتعاقد مع متوسط ميدان جديد في سوق الانتقالات الحالي، مما يوضح أن فرينكي دي يونج يظل لاعبًا في البلوجرانا في الموسم الحالي.

حيث يبدو أن محاولات برشلونة في التخلص من النجم الهولندي باءت بالفشل، كما أن الفريق الكتالوني سجل جول كوندي أخيرًا في قائمة الفريق وتخلص من أزمة ضم الأسماء الجديدة للمباريات الجارية بالموسم، وبالتالي فلا فائدة من التخلص من دي يونج الآن دون التعاقد مع متوسط ميدان جديد.