دراسة: رونالدو المهاجم الأسرع في الدوري الإيطالي

رونالدو يثبت أن العمر مجرد رقم

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كشفت دراسة في الدوري الإيطالي تفوق كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، على جميع مهاجمين البطولة في سباق السرعة.

رونالدو سجل هدفًا في أول مباراتين بالدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري وقاد فريقه للفوز على بارما ونابولي.

وقالت صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" الإيطالية إنّ صاحب الـ 34 عامًا هو الأسرع في أول جولتين من السيري آ إذ بلغ متوسط ركضه 34.62 كيلو مترًا في الساعة.

ويأتي مهاجم روما، إيدين دجيكو، في المركز الثاني بواقع 33.04 كم/الساعة يليه تشيرو إيموبلي من لاتسيو بواقع 32.40 كم/ساعة.

أما في المطلق، فإن كوستاس مانولاس، مدافع نابولي، هو الأسرع بواقع 35.41 كم/الساعة بينما صاروخ ماديرا هو الأفضل في يوفنتوس.

جدير بالذكر أنّ صاحب الكرات الذهبية الخمس حصل على جائزة أفضل لاعب برتغالي عن الموسم الماضي.

ويتواجد رونالدو في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم وكذلك القائمة الأولية للمرشحين للتشكيل المثالي للموسم الماضي.