دراسة: انتقال رونالدو للدوري السعودي يُمثل تهديدًا حقيقيًا لأمريكا

النجم البرتغالي لديه عرض ضخم من النصر السعودي

يزداد الحديث يوميًا حول اقتراب كريستيانو رونالدو من الانضمام لنادي النصر السعودي بعقد ضخم جدًا ماليًا، وقد أوضحت دراسة خاصة أن تلك الخطوة حال تمت ستُمثل تهديدًا حقيقيًا لرياضيي الرياضات الفردية وللدوري الأمريكي لكرة القدم.

الكلام المتداول يؤكد وجود عقد من النصر لمدة 3 مواسم ونصف براتب سنوي قيمته 120 مليون دولار تقريبًا تشمل المكافآت، وسيصل اللاعب مجانًا بالطبع بعد فسخ عقده من جانب مانشستر يونايتد.

الدراسة التي أجرتها مجموعة "DBRS Morningstar" أوضحت أن هذا الراتب السنوي الضخم للنجم البرتغالي من المتوقع أن يُحدث انقلابًا في الرياضة العالمية، حيث سيتخطى رواتب العديد من الرياضيين الناشطين في الرياضات الفردية في أمريكا خاصة.

وأضافت أن رونالدو قد يكون النجم الأول بهذا الحجم الذي ينضم للدوري السعودي بعد اقترابه من نهاية مسيرته الكروية لكنه لن يكون الأخير، حيث سيُشجع وجوده العديد من اللاعبين الآخرين على اتخاذ تلك الخطوة مما قد يجعل السعودية الوجهة المفضلة للنجوم عند نهاية مسيرتهم في القارة العجوز وهو ما قد يُمثل ضربة قوية للدوري الأمريكي.

الدوري الأمريكي يعتمد حاليًا على جذب النجوم من تلك النوعية، إذ لعب هناك العديد منهم مثل تيري هنري وديفيد بيكهام وواين روني وزلاتان إبراهيموفيتش، وقد ساهم ذلك في تحسنه وتطوره على جميع الأصعدة خاصة الشعبية والقاعدة الجماهيرية.

الدراسة أوضحت أن الدوري السعودي سيُهدد بجدية نظيره الأمريكي حال نجح في استقطاب رونالدو، إذ سيستطيع مستقبلًا أن يحتل صدارة الخيارات المطروحة أمام النجوم بعد انتهاء مسيرتهم في أوروبا.