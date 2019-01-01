دخول مفاجئ.. سيليسين يعود قبل أسبوعين من موعده

مفاجأة كبيرة في قائمة برشلونة للكلاسيكو..

عاد الهولندي جاسبر سيليسين حارس مرمى برشلونة إلى صفوف الفريق بشكل مبكر عن الموعد المُقدَّر في وقت إصابته.

جاء ذلك بحصوله على التصريح الطبي قبل أسبوعين من العودة المتوقعة، عقب مشاركته بالتدريبات أمس وعمله مع بقية الفريق اليوم.

بذلك ينضم الهولندي إلى قائمة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكونها مباراة في الكأس قد يشارك بصفة أساسية.

أيضاً عاد البرازيلي أرتور ميلو لاعب وسط الفريق إلى القائمة بعد الإصابة التي تعرض لها في كلاسيكو الذهاب، ولكنه ليس مرشحاً للمشاركة بصفة أساسية.

وأكد إرنستو فالفيردي مدرب الفريق أنه يفكر بشأن أرتور ليوم السبت، حيث سيكون هناك كلاسيكو رابع لهذا الموسم في الدور الثاني من الليجا.