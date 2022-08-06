دخل التاريخ في ظهوره الأول .. رقم قياسي لليفاندوفسكي مع برشلونة!

النجم البولندي تواجد في تاريخ النادي قبل أن يلعب

على الرغم من كون صفقة انضمام روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة هي أبرز ما حدث مع البلوجرانا في سوق الانتقالات الحالي، إلا أنه لم يستطع أن يكسر الرقم التاريخي لحضور الجماهير إلى تقديم اللاعب.

وكان النجم البولندي قد قدم يوم أمس في ملعب كامب نو أمام الجماهير، واستعرض مهاراته الرائعة التي لا شك فيها أمام أنظار عشاق النادي الكتالوني.

ويتطلع مهاجم العملاق البافاري السابق لبداية الموسم الحالي مع برشلونة، خاصةً بعد تصريحات تشافي التي أوضح فيها أنه قادم للمنافسة على كل البطولات.

وكانت تذاكر حضور حفل تقديم ليفاندوفسكي مجانية لجماهير برشلونة، وتوقع البعض أن ذلك سيجعله هو العرض الأول من حيث الكثافة الجماهيرية.

وبالفعل كان قريبًا للغاية، حيث وصلت الأعداد المتواجدة داخل العرض إلى 59.026 ألف تذكرة.

لكن الرقم الأكبر في تاريخ برشلونة يعود إلى عام 2009 عند تقديم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، حيث وصل العدد آنذاك إلى 60 ألف متفرج.

ويبقى الرقم الأكبر في تاريخ تقديم اللاعبين مملوكًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحضور 85 ألف مشجع في سانتياجو برنابيو.

وتحدث تشافي اليوم عن تقديم روبرت، حيث أوضح أن العرض كان رائعًا ويتواجد فيه الحماس الذي كان ينتظره المدرب الإسباني.

جدير بالذكر أن بداية موسم برشلونة ستكون يوم السبت القادم من خلال مواجهة رايو فاييكانو في ملعب كامب نو، ويتطلع المهاجم البولندي إلى قص شريط الأهداف في المواجهة الأولى الرسمية له.