دجيكو: لسنا سعداء بالأداء رغم الفوز
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محمد عماد فيسبوك تويتر
أعرب النجم البوسني إدين دجيكو مهاجم فريق روما عن عدم رضاه على أداء فريقه رغم الفوز على مضيفه كييفو فيرونا بثلاثية مقابل لا شيء في الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإيطالي الكالتشيو.
دجيكو الذي أحرز ثاني أهداف المباراة، يرى أن فريقه كان قادرًا على التحسن وتطوير الأداء رغم الفوز بثلاثية.
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وقال دجيكو في تصريحاته بعد المباراة: "لقد تراجع أداؤنا بعد الهدف الثاني ولا أعرف لماذا، بعد الأداء المخيب في الكأس أظهرنا صلابتنا كفريق أمام ميلان، الليلة أحرزنا ثلاثة أهداف ولكننا لم نقدم الأداء المطلوب".
كما أضاف نجم مانشستر سيتي السابق: "أعرف الجماهير غير راضية على الأداء، ونحن أيضًا، ولكنهم اللاعب رقم 12 ونحتاج إلى دعمهم".
يذكر أن روما يحتل حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الكالتشيو.