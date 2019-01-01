دجيكو: اخترت البقاء مع روما بسبب إيكاردي

إنتر فشل في مساعيه لضم البوسني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فسر إيدن دجيكو، مهاجم روما، على لسان وكيله الأسباب وراء اختياره الاستمرار مع روما وعدم الانتقال إلى إنتر.

روما أعلن مساء الجمعة تجديد عقد المهاجم البوسني حتى 2022، ليقطع الطريق على إنتر الذي عمل على ضمه هذا الصيف.

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وقال سيلفانو مارتينا، وكيل دجيكو، مع راديو ستيريو: "هو وعائلته يحبون روما في قلوبهم، لاعب بتاريخ دجيكو لا يمكن أن ينتظر قرار لاعب آخر، على سبيل المثال إيكاردي".

وأضاف: "تحدثنا وقلت له أنت محبوب هنا، صحيح بعض الجمهور أهانه ولكن الجميع يحترمه، تحدثنا عن التجديد وتم توقيع العقود، الشعور برغبة زملائه والمدرب ببقائه لعبت عاملاً".

وواصل: "هو أراد بعد كل تلك السنوات تجربة جديدة، وخصوصاً في دوري الأبطال، ولكن بعد انتظار ستة أسابيع دون حدوث شيء تحركنا نحو التجديد بكل سعادة".

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وحتى الآن فشل إنتر في بيع مهاجمه ماورو إيكاردي في ظل رفض الأخير كل العروض من نابولي وروما وانتظاره يوفنتوس، بحسب التقارير.

وسبق لدجيكو التألق بألوان مانشستر سيتي وفولفسبورج قبل الانضمام لصفوف روما.